Lukaku: "È stato l’anno peggiore della mia vita. Il Napoli? Sono state fatte delle scelte"
"È stato l’anno peggiore della mia vita". Queste le dichiarazioni di Romelu Lukaku sull'ultimo anno trascorso con il Napoli rilasciate alla tv belga, intervistato dall’ex giocatore Gilles De Bilde, al termine della gara valida per i playoff di Champions League, pareggiata dal suo Fenerbahce contro il Lione. L'attaccante ha fatto l'esordio con il club turco subentrando negli ultimi dieci minuti.
Lukaku sull'addio al Napoli: "Io non in forma? Affermazione falsa"
Quella trascorsa è stata una stagione condizionata per Lukaku dall'infortunio subito nell'amichevole estiva di Castel Di Sangro contro l'Olympiacos. Sei presenze in tutte le competizioni e un gol (contro il Verona). Non solo, a settembre 2025 l'attaccante ha subito anche la perdita del padre. Tutti motivi che lo hanno portato a definire l'ultimo anno come il "Peggiore della propria vita". Sulla scelta di lasciare il Napoli, Lukaku ha dichiarato: "Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare”.
"Voglio continuare a giocare fino al 2030"
Lukaku, quindi, ha dichiarato la propria volontà per il futuro: "Ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con i Red Devils. Dopo, sarà ‘game over’. Ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni: è una questione di mentalità. Se dai sempre retta alle opinioni altrui, diventi infelice. Ma io mi prendo cura di me stesso”.
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