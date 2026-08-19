Lukaku: "È stato l’anno peggiore della mia vita. Il Napoli? Sono state fatte delle scelte"

Lukaku sull'addio al Napoli: "Io non in forma? Affermazione falsa"

Quella trascorsa è stata una stagione condizionata per Lukaku dall'infortunio subito nell'amichevole estiva di Castel Di Sangro contro l'Olympiacos. Sei presenze in tutte le competizioni e un gol (contro il Verona). Non solo, a settembre 2025 l'attaccante ha subito anche la perdita del padre. Tutti motivi che lo hanno portato a definire l'ultimo anno come il "Peggiore della propria vita". Sulla scelta di lasciare il Napoli, Lukaku ha dichiarato: "Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare”.