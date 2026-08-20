Badiashile supera le visite mediche con il Napoli e raggiunge Allegri

Oggi per il Napoli è stato il Badiashile-Day, il giorno delle visite mediche del nuovo difensore di Allegri, arrivato dal Chelsea in prestito oneroso (3 milioni di euro) per un anno. De Laurentiis potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando ai Blues altri 27 milioni. Ci sarà tempo, intanto il francese ha superato anche la seconda parte degli esami medici , quelli cardiologici, a Villa Stuart, a Roma. Il giocatore si è poi messo in viaggio per Napoli dove nel pomeriggio si è unito al resto della squadra.

Politano: "Con Badiashile siamo più competitivi"

In un'intervista a Radio Kiss Kiss Politano ha detto: "I tifosi in ritiro sono stati molto vicini alla squadra. Ci stiamo preparando al meglio e siamo certi che ci faremo trovare pronti. Abbiamo lavorato bene in questo mese, la squadra è forte, con gli innesti di Badishile e Favasuli siamo molto competitivi". "Allegri - ha sottolineato Politano - tiene tanto a lavorare bene, a sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli. Il mister parla tanto con ognuno di noi, è sempre diretto, tira fuori sempre il meglio da noi".