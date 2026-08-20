Badiashile supera le visite mediche con il Napoli e raggiunge Allegri
Oggi per il Napoli è stato il Badiashile-Day, il giorno delle visite mediche del nuovo difensore di Allegri, arrivato dal Chelsea in prestito oneroso (3 milioni di euro) per un anno. De Laurentiis potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando ai Blues altri 27 milioni. Ci sarà tempo, intanto il francese ha superato anche la seconda parte degli esami medici, quelli cardiologici, a Villa Stuart, a Roma. Il giocatore si è poi messo in viaggio per Napoli dove nel pomeriggio si è unito al resto della squadra.
Badiashile da Allegri
Il centrale ex Chelsea andrà a rinforzare il reparto difensivo del Napoli. Presto Allegri lo proverà per capirne meglio le qualità. Intanto il tecnico azzurro ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castel Volturno. Domani alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa, primo appuntamento della nuova stagione. Il gruppo è stato impegnato in una seduta svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina. Disponibile anche il neo acquisto Favasuli.
Politano: "Con Badiashile siamo più competitivi"
In un'intervista a Radio Kiss Kiss Politano ha detto: "I tifosi in ritiro sono stati molto vicini alla squadra. Ci stiamo preparando al meglio e siamo certi che ci faremo trovare pronti. Abbiamo lavorato bene in questo mese, la squadra è forte, con gli innesti di Badishile e Favasuli siamo molto competitivi". "Allegri - ha sottolineato Politano - tiene tanto a lavorare bene, a sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli. Il mister parla tanto con ognuno di noi, è sempre diretto, tira fuori sempre il meglio da noi".
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