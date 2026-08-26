Inter-Napoli, trasferta a San Siro vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

MILANO - Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match con l'Inter campione d'Italia in programma sabato 5 settembre (calcio d'inizio alle 18). Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia , ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania e ai residenti nella provincia di Genova , anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della 'S.C.C. Napoli' .

Inter-Napoli, tutte le info per i tifosi azzurri

Esclusi dalla misura restrittiva del prefetto di Milano i residenti in Campania titolari della fidelity card della 'F.C. Internazionale' sottoscritta in data antecedente al 1° agosto 2026 e i residenti in provincia di Genova titolari della fidelity card della 'F.C. Internazionale' sottoscritta in data antecedente al 21 agosto 2026. La vendita dei biglietti del settore ospiti sarà limitata ai soli possessori di fidelity card della 'S.S.C. Napoli', sottoscritta in data antecedente al 1° agosto 2026, non residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova.