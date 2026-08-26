De Bruyne, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

Kevin De Bruyne si racconta in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio. Dopo aver iniziato la seconda stagione in Italia da protagonista con il Napoli, il campione belga parla di tutti i temi più caldi del momento. Dal suo gol contestato a Marassi fino al possibile arrivo di Gabriel Jesus, ex compagno al City. Ma anche le novità della gestione Allegri, il rapporto con Conte, la possibilità di rivedere i Fab4, la lotta scudetto, l’avventura Champions che sta per iniziare, il suo presente e il suo futuro. Un appuntamento da non perdere domani in edicola e sul sito.