Sole365 è Official Supermarket Partner di SSC Napoli

Sole365 è Official Supermarket Partner del Napoli per la stagione 2026/27. La partnership unisce due realtà profondamente legate al territorio e nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la vicinanza alle persone e alle comunità locali . Con una rete di oltre 120 punti vendita, il brand Sole365 è la realtà leader in Campania in ambito GDO (grande distribuzione organizzata), e si distingue per una proposta fatta di qualità, convenienza, innovazione e un servizio sempre orientato al cliente.

L’impegno quotidiano di Sole365 è offrire ai propri clienti un’esperienza di spesa semplice e serena, racchiusa nel pay-off “La spesa. Tranquilli” , espressione dei valori e dell’identità del brand.

L’accordo con SSC Napoli consolida il legame di Sole365 con il territorio e avvicina due realtà accomunate da una presenza capillare nella vita quotidiana delle persone e da un forte senso di appartenenza.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: "Siamo molto soddisfatti di accogliere Sole365 tra i partner di SSC Napoli. Questo accordo unisce due realtà fortemente radicate in Campania e accomunate da un rapporto quotidiano e diretto con il territorio. La presenza capillare di Sole365 e la sua vicinanza alle persone rappresentano una base importante per costruire insieme iniziative capaci di coinvolgere i nostri tifosi e generare valore per la comunità".

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale: "Questa partnership è la naturale evoluzione della nostra storia. Anche Sole365 è un brand nato all’ombra del Vesuvio: abbiamo costruito la nostra crescita sul rispetto per chi ci sceglie ogni giorno, sull'ascolto delle famiglie e sulla volontà di generare un valore reale per il territorio. Condividere questo cammino con la SSC Napoli significa unire due grandi simboli di appartenenza e riscatto. È un’intesa che nasce da una visione comune e dal desiderio di regalare ai nostri clienti e ai tifosi azzurri autentici momenti di comunità”.