Allegri: "Emozionato per l'esordio al Maradona. Como nuova realtà del calcio italiano"

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Como , in programma domani, domenica 30 agosto, alle 18:30 al Maradona. Dalle emozioni per la prima sulla panchina azzurra davanti al pubblico amico, alla squadra di Fabregas , passando per la Champions, Leao, il calendario, il mercato e le novità arbitrali, ecco le parole del tecnico toscano.

Iniziando dalla sfida con i lariani, l'Allegri pensiero: "Sarà emozionante, perché giocheremo davanti ai nostri tifosi. Il Como ha già fatto cose straordinarie e deve essere considerato una nuova realtà del calcio italiano, anche in ottica qualificazione alla Champions. Hanno tecncica e organizzazione e noi dovremo giocare una partita di livello, con intelligenza e pazienza".

Formazione top secret: "Non ho ancora deciso"

Quanto alle possibili scelte in termini di uomini, Allegri non concede vantaggi al collega Fabregas: "Non ho ancora deciso chi giocherà. Contro il Genoa abbiamo vinto inserendo De Bruyne e Vergara, ma non potrà essere sempre così. Ogni domenica le cose cambiano, è necessario interpretare i momenti e le singole partite".

Le difficoltà del calendario

Il calendario di inizio stagione per il Napoli è impietoso, domani il Como, poi Inter e Arsenal, Allegri non si scompone e sfodera la sua anima pratica: "Se non vinciamo è in salita... Ma inutile farsi prendere dall'ansia, anche a Genova era complicata. L'importante sarà affrontarle tutte con serenità".

Un pensiero per Leao

Allegri, poi, non si sottrae alla domanda su Leao, che lascia la Serie A per passare al Galatasaray: "Rafa al Milan ha fatto ottimi anni, se le cose sono andate in questo modo si vede che ha ritenuto opportuno andare via".

Il mercato non è un pallino fisso

Quanto al calciomercato, Allegri ribadisce i concetti già espressi nel corso della preparazione estiva: "Io sono già soddisfatto della rosa che ho a disposizione. Non è obbligatorio inserire altri giocatori ad ogni costo, abbiamo già problemi di liste... Se i nuovi acquisti non aggiungono nulla a livello tecnico, non sono strettamente necessari. Il mercato però è strano, siamo al 29 agosto, magari succederà qualcosa, magari no. Ma la stagione è lunga, ora concentriamoci su Como e Inter".

Il girone di Champions League

Sul sorteggio di Champions League, che a parte Arsenal e Manchester City ha riservato al Napoli un calendario non impossibile, Allegri mantiene il solito approccio: "Dovremo fare punti per passare il turno. Non esistono squadre materasso, tutte le avversarie ormai sono organizzate e fisiche, saranno sfide difficili. E poi dipenderà anche dai momenti in cui affronterai quelle partite".

Favorevole al 'nuovo corso' arbitrale

Sulle nuove direttive impartite da Orsato agli arbitri, Allegri si trova particolarmente d'accordo: "Abbiamo già visto importanti migliorie a livello di esecuzioni più veloci del gioco e infatti è aumentato il tempo effettivo. Ne va dello spettacolo. D'altro canto il calcio è un gioco maschio, non possiamo togliere i contrasti, servono anche quelli".

Tutto ok con Fabregas

Infine, inevitabile, arriva la domanda sul rapporto con Fabregas dopo le scintille della scorsa stagione: "Ne accadrano ancora... la tensione porta a qualche litigio, ma finisce lì. Quella di domani non sarà una sfida tra noi due, ma tra Napoli e Como. Lui è un allenatore che ha già fatto ottimi risultati e che promette bene".