Napoli, Hojlund guida l’assalto a Fabregas. Lang insidia Alisson Santos

Se De Bruyne è la tentazione a centrocampo, Noa Lang è la variabile del tridente che oggi Allegri schiererà per inseguire la seconda vittoria in campionato. E a caccia del primo gol firmato da un attaccante. Sia chiaro: c’è da scommettere che a Max interessi poco a chi toccherà l’onore di festeggiare una rete al Maradona, l’importante è il risultato, ma se il centrocampo è un reparto pieno di certezze e risorse sotto il profilo realizzativo, il Napoli ha la necessità di riscoprire presto anche l’attacco. A cominciare dal suo frontman: Hojlund, certo, il centravanti. Come sempre il punto di riferimento offensivo che dovrà garantire un certo numero di squilli, graffi e acuti insieme a Lucca. Il suo alter ego: « Le cose che garantiscono entrambi sono l’impegno e la voglia di migliorarsi. Sono giocatori che fisicamente hanno bisogno di lavorare ed entrare in condizione. In questo momento la forma non è ottimale per nessuno», ha detto ieri l’allenatore.