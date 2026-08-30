Allegri avvisa il Napoli: "Dobbiamo assolutamente migliorare su una cosa"

Allegri non ci gira intorno: "Dobbiamo migliorare assolutamente una cosa"

Nella sua analisi, Allegri parte da un momento chiave: "Se a 20 secondi dalla fine del primo temp concedi un angolo, ti prendi un rischio troppo grande. Sono queste le situazioni che dobbiamo migliorare, quelle in cui siamo più leggerini. Le partite durano 100 minuti e dobbiamo capire quando possiamo e quando non possiamo giocare il pallone. Se non lo puoi giocare, te ne devi liberare, senza vergogna. Poi serve più pulizia, abbiamo sbagliato diversi passaggi, e dobbiamo difendere più cattivi, aggressivi e attenti. Queste partite le vince chi sbaglia meno, per questo dovremo migliorare sugli errori, perché poi li paghi. Ora Inter e Arsenal? Non dobbiamo pensare al calendario, di certo non decideranno la stagione del Napoli. Lavoreremo e certamente miglioreremo".