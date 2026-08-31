Anguissa si congeda dal Camerun: "Lascio la nazionale con grande emozione e orgoglio"

Anguissa saluta il Camerun: "Giocare in nazionale è il sogno di ogni bambino"

Anguissa ha scritto: "Giocare per la nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di averlo potuto realizzare. Dopo tanti anni al servizio della nazionale del Camerun, ho deciso di porre fine alla mia carriera internazionale. Indossare la maglia dei Leoni Indomabili è stato un onore e un motivo di grande orgoglio. Sono consapevole della fortuna che ho avuto nel rappresentare il mio Paese, nel vivere momenti indimenticabili e nel condividere questa avventura con tanti compagni di squadra, fratelli e membri dello staff. Voglio ringraziare profondamente la Federazione, gli allenatori, i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni. E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, sia nelle vittorie che nei momenti più difficili. È per voi che abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi. Lascio la nazionale con grande emozione e orgoglio".