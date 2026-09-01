Napoli, è tornato Hojlund: guiderà l’assalto contro Inter e Arsenal

Meno male che Hojlund c’è. È lui, Rasmus da Copenaghen, l’unico sorriso azzurro di una domenica asfissiante come l’afa che ha stretto le mani alla gola del Maradona: il gol, molto bello , e soprattutto la netta sensazione di una crescita fondamentale per il destino del Napoli. Una squadra che ha chiuso le ultime due stagioni con il quinto e il sesto attacco del campionato e con un solo attaccante di ruolo in doppi a cifra, e soprattutto che sta concludendo il mercato senza aggiungere quella pedina che l’allenatore s’aspettava e che la logica imponeva per ravvivare un reparto francamente tutto da scoprire.

Per intenderci: Neres è rientrato contro il Como dopo sette mesi e mezzo di inattività e ovviamente avrà bisogno del suo tempo per ritrovare il ritmo; Lang è stato considerato in bilico per l’intera estate e all’improvviso, dopo il tramonto dell’ultima ipotesi turca (il Galatasaray), s’è ritrovato titolare; Lucca, sicuramente in crescita, insegue certezze e un gol smarrito il 6 febbraio , praticamente sette mesi fa (in Premier al Leeds); Politano e Alisson non stanno attraversando un momento brillante . Alla luce del quadro attuale, e in vista del tremendo doppio impegno contro l’ Inter in Serie A e l’Arsenal in Champions , il ritorno al gol di Hojlund è ossigeno puro . Aria fresca contro l’umidità realizzativa.

Fiducia in Hojlund

In un clima del genere, Ras ha seminato quell’ottimismo necessario in vista delle prossime sfide. Da affrontare una alla volta, senza farsi stritolare dall’ansia e dalla pressione, e soprattutto con la consapevolezza che tutto sommato saranno soltanto la terza e la quarta partita della stagione e di una nuova era tecnica. Già, oggettivamente è così e serve grande equilibrio per evitare di trasformare la sconfitta con il Como in un problema serio soltanto perché i prossimi avversari sono i campioni d’Italia e quelli d’Inghilterra. Ma il calcio è così, spietato e impaziente. Non concede pause e si nutre di risultati. Ma occorrono fiducia e fame. Le stesse che Hojlund ha dimostrato in campo, costruendo e concludendo splendidamente l’azione del momentaneo pareggio, e poi fuori, raccontando le ottime sensazioni carpite in questi primi mesi con Allegri. «La stagione è lunga e dobbiamo migliorare», ha detto. «Ma possiamo giocarcela per i primi posti. Personalmente, ora ho più libertà d’azione in campo».