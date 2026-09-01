Napoli, Dinis arriva e parte subito: in B spagnola

NAPOLI - Le uscite prima di tutto, come annunciato da De Laurentiis e Manna a inizio mercato, e le uscite sono state ormai completate. Il ds del Napoli ha lavorato con una certa intensità per perfezionare le ultime operazioni con le cessioni di Mazzocchi, Cajuste e Lindstrom per ridurre ulteriormente il numero di giocatori e snellire così la rosa di Allegri. C’è stato spazio anche per un colpo in prospettiva, ovvero l’arrivo del giovane Dinis Rodrigues, anni 21, attaccante portoghese prelevato dal Sion e girato subito in prestito all’Eldense, in Segunda Division, la Serie B spagnola.