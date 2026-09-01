Napoli, Dinis arriva e parte subito: in B spagnola
NAPOLI - Le uscite prima di tutto, come annunciato da De Laurentiis e Manna a inizio mercato, e le uscite sono state ormai completate. Il ds del Napoli ha lavorato con una certa intensità per perfezionare le ultime operazioni con le cessioni di Mazzocchi, Cajuste e Lindstrom per ridurre ulteriormente il numero di giocatori e snellire così la rosa di Allegri. C’è stato spazio anche per un colpo in prospettiva, ovvero l’arrivo del giovane Dinis Rodrigues, anni 21, attaccante portoghese prelevato dal Sion e girato subito in prestito all’Eldense, in Segunda Division, la Serie B spagnola.
Napoli, Cajuste a Malaga, Lindstrom al Salisburgo
La giornata di ieri si era aperta con le valigie fatte per Jens Cajuste, pronto a trasferirsi al Malaga in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Dopo l’Ipswich Town, nuova avventura per il centrocampista svedese arrivato nell’estate del 2023. Nello stesso anno arrivò al Napoli anche Lindstrom per cui ieri il club azzurro ha raggiunto un accordo col Salisburgo. Proverà a rilanciarsi in Austria l’esterno offensivo reduce dalla retrocessione al Wolfsburg, dov’era andato sempre in prestito. Anche in questo caso cessione a titolo temporaneo per il danese in cerca di vetrina e di rilancio dopo le ultime complesse stagioni.
Mazzocchi a Venezia
Sempre in mattinata, ieri, il Napoli aveva perfezionato l’uscita di Pasquale Mazzocchi. Il difensore torna a Venezia dopo l’esperienza tra il 2020 e il 2022. Affare anche in questo caso in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per la squadra allenata da Stroppa. Il giovane Vincenzo Prisco, play classe 2008, gioiellino del vivaio che si era messo in mostra in ritiro, si è invece trasferito in prestito al Bari.
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