Come sta McTominay e cosa è l'aritmia benigna, il cardiologo spiega tutto: "Nessun rischio, cuore forte"

NAPOLI - Ore d’attesa per Scott McTominay dopo l’insorgenza di una "lieve aritmia benigna" per cui sarà necessario "un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)". Il rientro, come specificato dal club, dopo la pausa per le nazionali. Ma cosa ha avuto realmente Scott? Cosa si intende per aritmia begigna e che tipo di operazione è quella a cui si sottoporrà il centrocampista di Allegri? Ne parla Luigi Piccenna, cardiologo - e grande tifoso del Napoli - che per oltre quarant’anni ha lavorato in Medicina d’Urgenza all’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli.



Dottore, cos’è un’aritmia benigna?

«Le aritmie sono un’alterazione del ritmo cardiaco. Non è il normale ritmo sinusale del cuore ma c’è, appunto, un’alterazione, un ritmo diverso, insolito. Le aritmie si dividono in sopraventricolari e ventricolari. Quelle benigne sono le prime, come la fibrillazione atriale parossistica, diversa da quella permanente perché dura poco e recede spontaneamente. Ovviamente le aritmie ventricolari sono quelle maligne, quelle rischiose. Nel caso di McTominay parliamo ovviamente di un giocatore con un cuore sano che altrimenti non avrebbe potuto giocare con quelle temperature e a quei ritmi domenica al Maradona contro il Como».