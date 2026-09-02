Napoli si prepara alla grande notte di sport, musica e solidarietà

Manca meno di un mese a “Una Serata di Stelle per PUPI” , il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, e dal Comune di Napoli che sabato 26 settembre trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico dedicato allo sport, alla musica, allo spettacolo e soprattutto alla solidarietà.

Il legame indissolubile traNapoli eDiego Armando Maradonasarà uno dei fili conduttori della serata. In Piazza del Plebiscito sarà presente la famiglia Maradona con Claudia Villafañedirettamente dall’Argentina e tanti amici legati a Napoli (Andrea Carnevale,Ezequiel Lavezzi,Diego Armando Maradona Jre tanti altri) che si uniranno al grande omaggio, raccontato daFederico Buffa, dedicato al campione argentino e al rapporto unico che ancora oggi lega la sua storia a quella della città.

Tra le nuove presenze annunciate c'è Tullio De Piscopo, uno dei simboli della musica napoletana nel mondo. Il maestro del ritmo ritroverà sul palco LDA e Aka 7even dopo il successo dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove i due giovani artisti hanno interpretato insieme a lui la celebre “Andamento lento”, festeggiando anche gli 80 anni dell'artista. Per l’occasione presenterà sul palco il suo nuovo singolo “Miranda”.

A loro si aggiungono Germán Denise Giovanni Simeone, entrambi protagonisti con la maglia del Napoli (Denis dal 2008 al 2010 e Simeone dal 2022 al 2025, con cui ha conquistato anche lo Scudetto), che torneranno in città per prendere parte alla serata.

Un racconto di Napoli e della sua storia calcistica che vedrà protagonisti anche Ciro Ferrarastorico compagno di squadra di Maradona e co-fondatore della Fondazione Cannavaro Ferrara.

A condurre “Una Serata di Stelle per PUPI” sarà Gianluca Gazzoli, che accompagnerà il pubblico attraverso una notte ricca di incontri, performance e sorprese. Sul palco sono già annunciati, tra gli altri, Max Pezzali edElisa con un contributo inedito, Lola Ponce eGli Autogol, accanto ai grandi protagonisti dello sport. Spazio anche alla vela e al legame sempre più forte tra Napoli e l'America's Cup, con la presenza di Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa.

La serata nasce per celebrare tre ricorrenze dal forte valore simbolico: i 25 anni della Fondazione PUPI, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e i 40 anni dalla vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 1986. Tre storie che si incontrano a Napoli nel segno dello sport come strumento di partecipazione, inclusione e riscatto sociale.

Proprio la solidarietà sarà il cuore dell'intero progetto. Parte del ricavato della biglietteriasarà destinato a progetti e associazioni attive sul territorio del Comune di Napoli, individuati con una logica di presenza capillare nelle diverse zone della città e con particolare attenzione alle realtà che lavorano per l'inclusione sociale, il benessere e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso lo sport.

Un impegno portato avanti dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore insieme al Comune di Napoli, co-organizzatore dell'evento, e alla Fondazione Cannavaro Ferrara, da sempre vicina ai giovani e alle realtà più fragili del territorio.

Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

1. I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

2. Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

3. Tutt’n’ata storia... per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia

Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

4. Sport Senza Frontiere ETS / Sport Senza Frontiere

5. Via dalla Strada... Andiamo per Mare... — Scugnizzi a Vela O.d.V.

6. Un Mare - Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l’adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte.

Oltre alle iniziative sul territorio napoletano, la Fondazione PUPI continuerà a sostenere in Argentina il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni attraverso percorsi educativi, sportivi e ricreativi.

I bigliettiper “Una Serata di Stelle per PUPI” sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare e contribuire concretamente alla raccolta fondi per i progetti delle sei associazioni attive nel Comune di Napoli e della Fondazione PUPI.

A meno di un mese dal 26 settembre, Napoli si prepara così a vivere una grande festa in Piazza del Plebiscito: una serata capace di riunire generazioni, storie e protagonisti diversi intorno a un unico obiettivo, trasformare lo spettacolo e lo sport in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.