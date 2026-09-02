McTominay: "Sto bene, stop concordato con il Napoli. Allegri? Allenatore incredibile"

Lo scozzese, che si dovrà operare per un'aritmia benigna, ha parlato delle sue condizioni e del tecnico azzurro a margine del Gran Galà del calcio: cos'ha detto

2 min

Pubblicato il 02.09.2026, 19:54

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MILANO - Dopo una difficile partenza in campionato, con la sofferta vittoria sul campo del Genoa e poi la sconfitta contro il Como al Maradona, il 'nuovo' Napoli di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno per qualche settimana di Scot McTominay, che dovrà operarsi per un'aritmia benigna e quindi sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali.

McTominay e l'aritmia benigna

Lo stesso centrocampista azzurro, tra i protagonisti oggi (mercoledì 2 settembre) del Gran Galà del calcio alla Scala di Milano, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Napoli sulle sue condizioni: "Sto bene. Era una cosa che avevamo già preventivato di fare con il club e ne avevamo già parlato prima della stagione".

 

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Le parole su Allegri e sul Napoli

Questo invece il suo giudizio su Allegri, arrivato per sostituire in panchina Antonio Conte: "È un allenatore incredibile, ha ottenuto grandi successi e ha sempre la stessa mentalità: quella di provare a vincere sempre". McTominay, nominato come uno dei migliori centrocampisti della passata stagione di Serie A, ha poi espresso il suo orgoglio"È sempre bello essere apprezzato dai colleghi". Una battuta infine sul suo futuro a Napoli: "Rinnovo? Non so quando ne parleremo, non è la cosa più importante adesso. Quello che conta è il campo".

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