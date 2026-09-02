McTominay: "Sto bene, stop concordato con il Napoli. Allegri? Allenatore incredibile"
MILANO - Dopo una difficile partenza in campionato, con la sofferta vittoria sul campo del Genoa e poi la sconfitta contro il Como al Maradona, il 'nuovo' Napoli di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno per qualche settimana di Scot McTominay, che dovrà operarsi per un'aritmia benigna e quindi sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali.
McTominay e l'aritmia benigna
Lo stesso centrocampista azzurro, tra i protagonisti oggi (mercoledì 2 settembre) del Gran Galà del calcio alla Scala di Milano, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Napoli sulle sue condizioni: "Sto bene. Era una cosa che avevamo già preventivato di fare con il club e ne avevamo già parlato prima della stagione".
Le parole su Allegri e sul Napoli
Questo invece il suo giudizio su Allegri, arrivato per sostituire in panchina Antonio Conte: "È un allenatore incredibile, ha ottenuto grandi successi e ha sempre la stessa mentalità: quella di provare a vincere sempre". McTominay, nominato come uno dei migliori centrocampisti della passata stagione di Serie A, ha poi espresso il suo orgoglio: "È sempre bello essere apprezzato dai colleghi". Una battuta infine sul suo futuro a Napoli: "Rinnovo? Non so quando ne parleremo, non è la cosa più importante adesso. Quello che conta è il campo".
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