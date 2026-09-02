McTominay: "Sto bene, stop concordato con il Napoli. Allegri? Allenatore incredibile"

MILANO - Dopo una difficile partenza in campionato, con la sofferta vittoria sul campo del Genoa e poi la sconfitta contro il Como al Maradona, il 'nuovo' Napoli di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno per qualche settimana di Scot McTominay, che dovrà operarsi per un'aritmia benigna e quindi sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali.

McTominay e l'aritmia benigna Lo stesso centrocampista azzurro, tra i protagonisti oggi (mercoledì 2 settembre) del Gran Galà del calcio alla Scala di Milano, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Napoli sulle sue condizioni: "Sto bene. Era una cosa che avevamo già preventivato di fare con il club e ne avevamo già parlato prima della stagione".