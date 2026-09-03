De Bruyne e Vergara, una missione per il Napoli: tocca a loro colmare il vuoto di McTominay

Allegri valuta correttivi tecnici in vista delle partite con Inter e Arsenal: tutte le idee
Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

4 min

Pubblicato il 03.09.2026, 08:23

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Dopo la sconfitta con il Como, Massimiliano Allegri è stato molto chiaro e come sempre equilibrato: le partite contro l’Inter in campionato e l’Arsenal in Champions, in arrivo a mitraglia in cinque giorni di fuoco, non decideranno la stagione. E non potrebbe essere altrimenti: quella con la squadra di Chivu, in programma sabato alle 18 a San Siro, sarà soltanto la terza in Serie A, mentre quella con i Gunners, in agenda mercoledì alle 21 al Maradona, segnerà il debutto in Europa. Comunque vada, insomma, resterà tutto invariato sotto il profilo delle prospettive e delle ambizioni, ma è altrettanto vero che centrare risultati positivi contribuirebbe in maniera importante a migliorare l’umore, l’autostima e ovviamente le classifiche. 

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