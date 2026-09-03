Nuovo infortunio per il Napoli: Giovane si opera di ernia

La partita di cartello del terzo turno di Serie A andrà in scena a San Siro sabato alle 18:00, con il Napoli che affronterà l'Inter. I campioni d'Italia sono reduci da due vittorie (contro Monza e Cagliari), mentre i campani nell'ultimo turno hanno perso al Maradona contro il Como. Per la sfida, Allegri dovrà fare a meno di Giovane. Il brasiliano si è sottoposto a un intervento per la correzione di un'ernia inguinale.