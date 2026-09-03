Nuovo infortunio per il Napoli: Giovane si opera di ernia
La partita di cartello del terzo turno di Serie A andrà in scena a San Siro sabato alle 18:00, con il Napoli che affronterà l'Inter. I campioni d'Italia sono reduci da due vittorie (contro Monza e Cagliari), mentre i campani nell'ultimo turno hanno perso al Maradona contro il Como. Per la sfida, Allegri dovrà fare a meno di Giovane. Il brasiliano si è sottoposto a un intervento per la correzione di un'ernia inguinale.
Giovane sottoposto a un intervento per la correzione di un'ernia: il comunicato
A dare notizia dell'operazione di Giovane è stato lo stesso Napoli, attraverso un comunicato ufficiale. "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta". Si tratta di un nuovo stop con cui dovrà fare i conti Allegri, dopo quello di McTominay che dovrà operarsi per un'aritmia benigna.
Le partite che salterà Giovane
Giovane, oltre alla partita contro l'Inter, salterà anche la sfida interna contro il Bologna e quella in trasferta contro la Fiorentina. Sarebbe stato comunque non disponibile per la sfida contro l'Arsenal, in quanto non inserito nella lista Champions da parte del Napoli.
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