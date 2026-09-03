Bianchini: "L'obiettivo è sostenere l'ascesa di Napoli nell'élite mondiale, celebrandone la bellezza"
Dalla crescita del mondo Napoli alla preziosa partnership con MSC Crociere, fino alle celebrazioni per il Centenario. Tommaso Bianchini, General Manager Area Business del club partenopeo, ha spiegato l'evoluzione della società di Aurelio De Laurentiis, in termini economici e di valorizzazione del brand, in Italia e all'estero. Il tutto, in un anno molto particolare come quello dedicato al 100° anniversario della squadra.
Napoli, Bianchini: "La partnership con MSC Crociere cresciuta grazie all'allineamento tra due marchi"
Tommaso Bianchini ha raccontato a Sport Business le strategie commerciali che stanno consentendo al Napoli di espandersi a livello internazionale: "La nostra partnership con MSC Crociere è cresciuta in termini economici grazie all'allineamento tra due marchi che rappresentano l'idea di 'From Napoli to the World', che è parte integrante della nostra strategia". E sul merchandising sulle navi, ha aggiunto: "Quando sali a bordo di una nave MSC puoi trovare il Napoli e puoi viaggiare indossando il Napoli. Questo ci aiuta in termini di notorietà del marchio. Grazie a questo accordo con MSC, potete trovare le nostre maglie in tutto il mondo".
Bianchini e la collaborazione con EA7: "Unico club al mondo che produce internamente i suoi kit tecnici"
Per quanto concerne i kit ufficiali del Napoli, spicca ormai da anni il particolare modello produttivo adottato dalla società azzurra: "Siamo l'unico club al mondo che produce internamente tutti i suoi kit tecnici. Quindi, per noi, il merchandising è un canale davvero importante ed anche MSC ci aiuta a migliorare i nostri risultati in tutto il mondo. I marchi globali, ormai, vedono il club come un polo di innovazione".
Napoli e le celebrazioni per il Centenario
A non passare inosservata è stata anche la festa del Centenario del Napoli, che continuerà a regalare sorprese ed iniziative ai tifosi anche nell'arco della stagione 2026/27: "Abbiamo lavorato duramente per le celebrazioni del Centenario e creato un ecosistema attorno ad esso - ha sottolineato Bianchini -. La strategia di brand era interamente incentrata sullo slancio di Napoli. Mai prima d'ora la città è stata così centrale a livello mondiale in termini di turismo, gastronomia, musica, cinema ed eventi globali come l'America's Cup, che si terrà a breve. L'obiettivo? Sostenere l'ascesa della città nell'élite mondiale, celebrandone la bellezza".
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