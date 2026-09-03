Bianchini: "L'obiettivo è sostenere l'ascesa di Napoli nell'élite mondiale, celebrandone la bellezza"

Dalla crescita del mondo Napoli alla preziosa partnership con MSC Crociere, fino alle celebrazioni per il Centenario. Tommaso Bianchini, General Manager Area Business del club partenopeo, ha spiegato l'evoluzione della società di Aurelio De Laurentiis, in termini economici e di valorizzazione del brand, in Italia e all'estero. Il tutto, in un anno molto particolare come quello dedicato al 100° anniversario della squadra.

Napoli, Bianchini: "La partnership con MSC Crociere cresciuta grazie all'allineamento tra due marchi" Tommaso Bianchini ha raccontato a Sport Business le strategie commerciali che stanno consentendo al Napoli di espandersi a livello internazionale: "La nostra partnership con MSC Crociere è cresciuta in termini economici grazie all'allineamento tra due marchi che rappresentano l'idea di 'From Napoli to the World', che è parte integrante della nostra strategia". E sul merchandising sulle navi, ha aggiunto: "Quando sali a bordo di una nave MSC puoi trovare il Napoli e puoi viaggiare indossando il Napoli. Questo ci aiuta in termini di notorietà del marchio. Grazie a questo accordo con MSC, potete trovare le nostre maglie in tutto il mondo".