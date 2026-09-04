Allegri, da McTominay ai risultati a Vergara, tutte le sue parole in nove minuti di conferenza

"Quello con l' Inter può considerarsi ancora uno scontro diretto? Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Siamo solo alla terza giornata. Siamo dispiaciuti di aver perso in casa col Como , ma non abbiamo fatto una brutta prestazione. La squadra deve migliorare sotto l'aspetto fisico. Domani affrontiamo una bellissima partita, tra la prima e la seconda dell'anno scorso. Poi penseremo al debutto in Champions contro l' Arsenal ". Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Inter-Napoli , valida per la terza giornata di Serie A . Nove minuti di conferenza stampa per presentare la sfida contro i campioni d'Italia in carica. Gli azzurri cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta al Maradona contro il Como (2-1) .

Allegri ha poi aggiunto: " Vergara ? Sta bene, ma dargli troppe responsabilità è sbagliato. Bisogna andarci piano. Domenica scorsa ho fatto una scelta diversa, non posso fare più di cinque sostituzioni, è rimasto in panchina. Vedremo domani. Valuterò. Lo scontro diretto con l' Inter va affrontato in totale fiducia. Le assenze di McTominay e Giovane ? Per il gruppo non significa niente, capitano gli infortuni. Con Scott abbiamo preso una decisione condivisa. Mancano quattro partite prima della sosta. Dopo la sosta ci saranno nove partite importanti in venticinque, ventisei giorni, e avremo bisogno di tutti al top della condizione. Meglio averli fermati ora".

Inter-Napoli, Allegri: "Giocare a San Siro è sempre meraviglioso"

Allegri sul ritorno a San Siro: "Giocare in uno stadio del genere è sempre meraviglioso. Sarà un bello spot per il calcio italiano. Si rinnova una sfida che ha caratterizzato le ultime stagioni. Domani sera dovremo fare una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico e agonistico perché sono partite che non finiscono mai. Ed è questo il bello".

Allegri: "Inter favorita per lo scudetto, serve massima attenzione"

Inter favorita per lo scudetto? Allegri non ha dubbi: "Sì, l'Inter è la favorita. Domenica scorsa abbiamo concesso due gol che potevamo evitare, il Como ha segnato con troppa facilità e dobbiamo avere più attenzione, ma su questo miglioreremo sicuramente. All'inizio della stagione c'è sempre meno attenzione, ma domani ce ne sarà di più. Come ce ne sarà di più con l'Arsenal".