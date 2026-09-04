Giovane dimesso da Villa Stuart: quando torna dopo l'operazione e quali partite salta
Giovane è stato dimesso oggi dalla clinica Villa Stuart dove ieri, giovedì 3 settembre, è stato operato dal dottor Guglielmi (nella foto) per correzione di un'ernia inguinale.
Giovane tornerà a disposizione per il match al Maradona contro il Frosinone
L’intervento è perfettamente riuscito. L'attaccante brasiliano del Napoli potrà tornare a disposizione di Allegri dopo la sosta per lasciare spazio alle nazionali (dal prossimo 21 settembre al 6 ottobre) quando il club azzurro ripartirà affrontando il neo-promosso Frosinone tra le mura amiche. Salterà, dunque, la sfida a San Siro contro l'Inter, quella al Maradona contro l'Arsenal, valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League, il match di campionato in casa contro il Bologna e quello al Franchi contro la Fiorentina. Si tratta di un nuovo stop con cui dovrà fare i conti Allegri, dopo quello di McTominay, che dovrà operarsi per un'aritmia benigna.
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