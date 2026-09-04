Il bel messaggio di De Laurentiis a un anno dalla morte di Giorgio Armani  

Un anno esatto fa, il 4 settembre del 2025, a Milano è morto Giorgio Armani. Lo stilista, nel corso della sua vita, ha legato il suo lavoro spesso al mondo dello sport. In particolar modo, nelle ultime stagioni la firma della casa di modo è apparsa sulla divisa del Napoli. E proprio il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha voluto ricordare Armani con un messaggio speciale.