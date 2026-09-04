Il bel messaggio di De Laurentiis a un anno dalla morte di Giorgio Armani
Un anno esatto fa, il 4 settembre del 2025, a Milano è morto Giorgio Armani. Lo stilista, nel corso della sua vita, ha legato il suo lavoro spesso al mondo dello sport. In particolar modo, nelle ultime stagioni la firma della casa di modo è apparsa sulla divisa del Napoli. E proprio il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha voluto ricordare Armani con un messaggio speciale.
"Ci manca come uomo e imprenditore": De Laurentiis ricorda Armani
"A un anno dalla morte di Giorgio Armani, resta intatto il sentimento di affetto e di grande stima che provavo per lui. Ci manca come uomo e come imprenditore. La sua impronta sulle nostre divise è il modo più bello per ricordarlo". Questo il messaggio, pubblicato sul proprio profilo X, da De Laurentiis, presidente del Napoli.
La partnership tra EA7 e il Napoli
Il Napoli, in particolar modo, ha stretto un rapporto lavorativo importante con EA7. In particolare, il marchio di Armani ha messo la firma per le divise del club a partire dalla stagione 2021/22.
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