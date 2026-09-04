De Bruyne e il Corsiero del Sole davanti al Duomo: il Napoli e il primo video realizzato con l'IA

Il Napoli è carico per la grande sfida di San Siro contro l'Inter, in programma domani sera. A presentare la supersfida è stato lo stesso club azzurro attraverso una spettacolare clip pubblicata sui propri canali social. Protagonista assoluto è Kevin De Bruyne, raffigurato mentre guida il Corsiero del Sole, simbolo della storia partenopea, fino al Duomo di Milano, simbolo di una Milano da conquistare sportivamente. Un richiamo simbolico al passato del Napoli per caricare i tifosi in vista della delicatissima sfida di San Siro.