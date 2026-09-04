De Bruyne e il Corsiero del Sole davanti al Duomo: il Napoli e il primo video realizzato con l'IA
Il Napoli è carico per la grande sfida di San Siro contro l'Inter, in programma domani sera. A presentare la supersfida è stato lo stesso club azzurro attraverso una spettacolare clip pubblicata sui propri canali social. Protagonista assoluto è Kevin De Bruyne, raffigurato mentre guida il Corsiero del Sole, simbolo della storia partenopea, fino al Duomo di Milano, simbolo di una Milano da conquistare sportivamente. Un richiamo simbolico al passato del Napoli per caricare i tifosi in vista della delicatissima sfida di San Siro.
Il primo video del Napoli realizzato interamente con l'IA
Una curiosità: il video del Napoli è il primo realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. L'"esordio" non poteva avere un rappresentante migliore, sperando che De Bruyne possa essere protagonista anche in campo oltre che sui social. Se lo augura Allegri e se lo augurano tutti i tifosi del Napoli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS