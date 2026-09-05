Hojlund e quel tabù da sfatare al Meazza: con il Napoli può essere la volta buona

Rasmus ci riprova: torna a San Siro e inseguirà ancora una volta la gioia di un gol sotto le luci della ribalta del calcio più famose e affascinanti d’Italia. Mai un colpo dei suoi da quelle parti, né contro l’Inter né contro il Milan. Neanche una rete on the road nelle cinque partite giocate da Hojlund a Milano con Napoli e Atalanta: tre incroci con i nerazzurri e due con il Diavolo (colpito però a Riyadh, nella semifinale della Supercoppa italiana vinta a dicembre 2025). Lui è l’anima della festa offensiva di Allegri, l’uomo sul quale puntare per scalfire il muro dei giganti di Chivu: tre centrali - più due quinti - contro il tridente guidato da Ras. Sempre più dentro i meccanismi di Max, proprietario di una condizione migliore giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e a segno non più tardi di sei giorni fa contro il Como. Il primo gol del suo campionato. E che gol: il modo migliore per introdurre la sfida a distanza con Lautaro e Pio.