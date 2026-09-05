Ospite d'onore a San Siro, l'ex stella del Napoli accende la sfida con l'Inter: avete capito chi è?

48 gol e 60 assist in 188 partite con la maglia del Napoli, ma è impossibile riassumere cosa significa Ezequiel Lavezzi solamente con i numeri. Ha rappresentato la rinascita degli azzurri, il ritorno del Napoli tra le grandi d'Italia e d'Europa. Ha sempre giurato fedeltà a quel popolo che tanto lo ha amato. Anche da lontano, dopo l'addio, prima dal Psg e poi dalla Cina non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli. Ogni volta che ne ha l'occasione lo rimarca, e lo fa anche in occasione del big match della terza giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli.