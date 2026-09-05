Ospite d'onore a San Siro, l'ex stella del Napoli accende la sfida con l'Inter: avete capito chi è?
48 gol e 60 assist in 188 partite con la maglia del Napoli, ma è impossibile riassumere cosa significa Ezequiel Lavezzi solamente con i numeri. Ha rappresentato la rinascita degli azzurri, il ritorno del Napoli tra le grandi d'Italia e d'Europa. Ha sempre giurato fedeltà a quel popolo che tanto lo ha amato. Anche da lontano, dopo l'addio, prima dal Psg e poi dalla Cina non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli. Ogni volta che ne ha l'occasione lo rimarca, e lo fa anche in occasione del big match della terza giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli.
Il Pocho Lavezzi sostiene il Napoli da vicino: a San Siro per la sfida contro l'Inter
Le telecamere lo hanno pescato a bordocampo San Siro nel pre partita. Il Pocho è arrivato a Milano per seguire da vicino la squadra di Massimiliano Allegri, che arriva alla sfida dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Lo stesso Lavezzi in passato ha rappresentato un vecchio pallino di mercato dell'Inter.
Nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2015/2016 l'argentino era vicino a lasciare il Paris Saint-Germain, l'allora allenatore del Psg Blanc diede anche l'ok per il suo trasferimento all'Inter, ma alla fine non si concretizzò: il Pocho rimase a Parigi fino alla fine della stagione per poi andare in Cina, dove chiuse la carriera.
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