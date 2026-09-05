Allegri deluso dopo il ko del Napoli: "Bello scontro con l'Inter ma non si possono prendere tre gol in mezz'ora!"

Allegri a Dazn: "Partita divertente, per noi un po' meno..."

Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli: "Per gli spettatori e per l'Inter, che ha vinto, è stata una partita divertente. Per noi un po' meno. Vincevamo 2-0. Abbiamo preso il gol del 2-1 in maniera leggera. L'Inter è davvero brava e forte, ha cambiato ritmo e ci ha creato delle difficoltà. Pensavamo che la palla fosse fuori e ci siamo fermati. Il calcio è questo. C'è da migliorare. Rimane la prestazione e la gestione della palla. Siamo stati bravi a tenere l'Inter in avvio di gara. Nel secondo tempo, avanti 2-0, dal niente l'Inter ha riaperto la partita. C'è da restare sereni. Paghiamo troppo gli errori, ma come col Como abbiamo giocato una buona gara. La condizione migliorerà. Ora pensiamo all'Arsenal e alla Champions. Il calcio non ha una logica. Con Badiashile avremmo dovuto difendere l'area e abbiamo preso gol in area.