Allegri deluso dopo il ko del Napoli: "Bello scontro con l'Inter ma non si possono prendere tre gol in mezz'ora!"
Napoli ko a San Siro contro l'Inter nonostante l'iniziale doppio vantaggio della squadra partenopea. Al termine dei 90 minuti, Massimiliano Allegri ha provato a spiegare a caldo i motivi alla base della sconfitta odierna, che non consente agli azzurri di riscattare il 2-1 incassato una settimana fa al "Maradona" con il Como.
Allegri a Dazn: "Partita divertente, per noi un po' meno..."
Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli: "Per gli spettatori e per l'Inter, che ha vinto, è stata una partita divertente. Per noi un po' meno. Vincevamo 2-0. Abbiamo preso il gol del 2-1 in maniera leggera. L'Inter è davvero brava e forte, ha cambiato ritmo e ci ha creato delle difficoltà. Pensavamo che la palla fosse fuori e ci siamo fermati. Il calcio è questo. C'è da migliorare. Rimane la prestazione e la gestione della palla. Siamo stati bravi a tenere l'Inter in avvio di gara. Nel secondo tempo, avanti 2-0, dal niente l'Inter ha riaperto la partita. C'è da restare sereni. Paghiamo troppo gli errori, ma come col Como abbiamo giocato una buona gara. La condizione migliorerà. Ora pensiamo all'Arsenal e alla Champions. Il calcio non ha una logica. Con Badiashile avremmo dovuto difendere l'area e abbiamo preso gol in area.
Allegri sulla titolarità di Vergara: "Ha fatto una bella partita. Alisson Santos? C'è da migliorare..."
Dalla titolarità di Vergara alla prestazione di Alisson Santos, condita anche da qualche errore di natura tecnica: "Vergara? Ha fatto bene da mezzala sinistra, ha fatto una bella partita. Poi c'è da migliorare, com Santos che stoppa quattro volte la palla con la suola e quattro volte la perde. Ma non dimentichiamo che Alisson viene da un infortunio e deve recuperare la migliore condizione".
Allegri: "Bello scontro diretto, un plauso agli arbitri"
Allegri ha poi proseguito: "Abbiamo preso cinque gol in due partite, non vuol dire che bisogna difendere dentro l'area. Vuol dire che bisogna far gol quando si ha la palla e non prendere tre gol in mezz'ora, perché vuol dire che possiamo fare, ovviamente, meglio. Credo che sia stato un bello scontro diretto, combattimenti, gesti tecnici importanti. Agli arbitri va fatto un plauso perché lasciano correre. Ne guadagna il calcio".
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