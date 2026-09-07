De Bruyne preferisce l’Arsenal: ecco i cambi di formazione che ha in mente Allegri per la Champions

Il Napoli è tornato in campo ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno, poche ore dopo la tremenda delusione di San Siro. Una necessità e forse un bene: mercoledì c’è la prima in Champions al Maradona contro l’Arsenal e i giorni sono contati, e poi la cosa migliore per smaltire in fretta una sconfitta del genere è senza dubbio tuffarsi anima e corpo in una nuova missione. Notte delicata, complicatissima, piena di insidie che Allegri dovrà neutralizzare studiando correttivi inevitabili alla luce degli errori commessi contro il Como e l’Inter, ma non solo: il calendario è fitto e prima della lunga sosta di settembre ci sono le partite con Bologna e Fiorentina in campionato. Prima di tutto, però, la parata delle stelle di coppa e profumo di Premier ovunque: arrivano i Gunners e si prepara De Bruyne.

I numeri di De Bruyne contro l'Arsenal La classe di Kevin servirà a dare una scossa di qualità al gioco su un palcoscenico calcato già 82 volte, di cui una al Maradona l’1 ottobre 2025: anche all’epoca il Napoli era reduce da una sconfitta al Meazza - però con il Milan di Max - e KDB salì in cattedra con due assist magistrali per la doppietta di Hojlund allo Sporting Lisbona. Una delle rare gioie internazionali della scorsa stagione. Rasmus aspetta di essere lanciato ancora, ci conta. E tra l’altro De Bruyne affila sempre i denti quando vede il rosso delle maglie dell’Arsenal: è l’avversario a cui ha segnato più gol in carriera, 8, tutti in Premier. Mercoledì diventerà anche quello incontrato più volte: 22 per il momento, come Chelsea e United, e tra un attimo saranno 23 contando Premier, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield e l’inedito Champions. La prima volta lontano dal pianeta Inghilterra non la scorderanno mai.