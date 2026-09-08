McTominay si opera al cuore: l'intervento in Inghilterra e le tappe del rientro

Oggi è il giorno dell’operazione di Scott McTominay. Dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna, comunicata dal club dopo la partita con il Como, il centrocampista del Napoli è pronto all’ intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Avverrà oggi in Inghilterra in una località tra Manchester e Liverpool. Allegri perderà così per diverse settimane il suo centrocampista che ha già saltato la sfida di sabato contro l’ Inter e che sarà assente anche per le prossime. Il rientro, dopo la sosta.

McTominay, il percorso di recupero

Solo dopo l’intervento sarà più facile avere poi un quadro chiaro della situazione e prevedere il suo ritorno in campo. Sui tempi di recupero, comunque, si era già espresso sabato il ds Giovanni Manna, intervenendo prima di Napoli-Inter: «Ci sono 28 giorni per l’idoneità sportiva perché Scott prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane dovrà stare a riposo, poi riprenderà l’attività agonistica senza contatti. I tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l’intervento, così c’è la sosta per averlo ad ottobre». Subito dopo l’annuncio dell’intervento da parte del club, lo stesso Scott sui social aveva scritto: «A presto Napoli, non ci metterò molto», con tanto di foto in divisa azzurra. Una perdita importante per la squadra, ma pianificata. E soprattutto con l’idea di ritrovarlo quando il calendario comincerà a essere ingolfato sul serio e la stagione sarà ormai entrata nel vivo. A ottobre, infatti, sono previste - dopo la sosta - sei partite tra campionato e Champions. McT spera di tornare quanto prima. Allegri e i compagni lo aspettano.