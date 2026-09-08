McTominay operato a Manchester: "Intervento perfettamente riuscito", il bollettino medico

Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League del "suo" Napoli, Scott McTominay , come da programma , si è operato al cuore. Il centrocampista degli azzurri si è dovuto sottoporre alla procedura di ablazione dopo aver riscontrato un'aritmia benigna . Come comunicato dal Napoli, lo scozzese si è operato in mattinata e l'operazione è perfettamente riuscita. Ora inizierà il processo di recupero per rientrare dopo la sosta per le partite delle nazionali.

McTominay operato al cuore, il bollettino del Napoli

Questo il bollettino medico pubblicato dal Napoli: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti". Allegri perderà dunque una pedina importante della sua formazione per le prossime partite di campionato e Champions League. Verosimilmente lo si rivedrà in campo a ottobre, quando dopo la sosta sono previste sei partite a stretto giro tra tutte le competizioni.

"Abbiamo scelto questo momento per l'intervento per riaverlo dopo la sosta"

I tempi di recupero e la tabella di marcia l'aveva tracciato il ds del Napoli Giovanni Manna nell'intervista a Dazn prima della partita a San Siro contro l'Inter: "Ci sono 28 giorni per l’idoneità sportiva perché Scott prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane dovrà stare a riposo, poi riprenderà l’attività agonistica senza contatti. I tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l’intervento, così c’è la sosta per averlo ad ottobre".