Allegri contro l'Arsenal senza Anguissa: "Neres in dubbio. Il ko contro l'Inter? La Champions dà più adrenalina"

Tutto pronto a Napoli per l'esordio stagionale in Champions League . Dopo la delusione dello scorso anno, la squadra di Allegri è chiamata a tornare protagonista nell'Europa che conta. Il debutto sarà tutt'altro che semplice: al Maradona arriva l'Arsenal , campione d'Inghilterra e finalista della passata edizione della competizione per club più importante in Europa. Alla vigilia della partita contro i Gunners, l'allenatore degli azzurri ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Ogni partita inizia sullo 0-0, l' Arsenal è favorita ma noi vogliamo fare una grande partita e a fine partita vedremo il risultato. Domani inizia una competizione diversa dal campionato. Un mini-campionato. Bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno".

Allegri ha proseguito commentando: "L' Arsenal è vice campione d'Europa, ha vinto la Premier League . Negli ultimi quattro anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario, è stato bravo a sistemare la fase difensiva, l' Arsenal subisce pochi gol e di squadra lavorano molto bene. Siamo consapevoli delle difficoltà del match, che va affrontato con orgoglio e voglia di far bene cercando e sperando di far bene. Cambio modulo domani? Assolutamente no, non ci sarà. Non saranno della partita McTominay, che come sapete stamattina è stato operato , e anche Anguissa che stamattina aveva un problema all'adduttore. Per Neres punto interrogativo, domattina vediamo: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile altrimenti sarà fuori anche lui".

Allegri: "Giocare in Europa dà ancora più stimoli e adrenalina"

Allegri è, dunque, tornato sulla sconfitta a San Siro contro in nerazzurri: "Sabato scorso è stata una bellissima partita, persa per nostre ingenuità. Questo è il calcio. Domani è una competizione diversa. L'Europa ti dà ancora più stimoli e adrenalina. Affronteremo i migliori e servirà grande tecnica. Quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra perché fino a questo momento sia con il Como sia con l'Inter in certi casi abbiamo lasciato un po' a desiderare".

Napoli, Allegri: "In Champions con ambizione"

Gilmour titolare? Allegri spiega: "Domani mattina valuterò e deciderò. Ho quattro centrocampisti. Di questi, tre giocheranno". Il Napoli pronto a un nuovo inizio in Champions: "Bisogna fare un passetto alla volta. Domani iniziamo. Poi, fino a fine gennaio, ci sono otto partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere fiduciosi, la Champions è un'ambizione che dobbiamo avere tutti. Questa è la cosa che ci porterà avanti".