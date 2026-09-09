Anguissa out, c’è Gilmour e a sinistra scalpita Olivera: le idee di Allegri per battere l’Arsenal

NAPOLI - La notizia più bella della giornata, diciamo anche l'unica davvero importante, arriva dallo Spire Manchester Hospital: l'intervento per correggere l'aritmia benigna di Scott McTominay è perfettamente riuscito e ora la squadra e i tifosi lo aspettano a braccia aperte in campo. Forza McT. Al centro sportivo di Castel Volturno, invece, le novità non sono delle migliori per Allegri: Anguissa e Neres non hanno partecipato alla rifinitura e si sono limitati a una sessione personalizzata in palestra. L'unico ad avere qualche chance di convocazione è Neres , come ha detto Allegri, mentre Frank salterà la prima passerella internazionale per un problema all'adduttore. Il primo candidato a sostituirlo nel 4-3-3 che Max in persona ha confermato, allontanando l'ipotesi di un cambio modulo, è Gilmour. Un altro pezzo di Premier come De Bruyne , probabilmente il più illustre in campo nonostante ora sia in Italia e sicuramente il più atteso: per king Kev, oggi, sarà la prima da titolare in stagione.

Ricapitolando: al momento, l'elenco degli indisponibili certificati è fermo a cinque elementi, in linea con il trend di sfortuna inaugurato una stagione fa: Buongiorno, Marianucci, McT, Giovane e Anguissa . Cinque infortunati più il dubbio Neres per il debutto in coppa, in una notte complessa come poche altre e senza neanche il classico sold out a scaldare l'atmosfera: lunedì la prevendita era ferma a 42mila spettatori e l'obiettivo è superare la quota di 45mila biglietti.

La probabile formazione del Napoli

La formazione, dicevamo. Tre cambi in vista come tre sono stati quelli a San Siro. Uno obbligato, alla luce del forfait di Anguissa: Gilmour, seriamente candidato a giocare a prescindere da Frank sin dall'inizio della settimana, completerà un tris di mediana pieno di fosforo e idee, regalando energia britannica nelle due fasi e affiancando Lobo in regia. Con lui e con De Bruyne in campo è possibile anche una diversa occupazione degli spazi e dunque una virata in corsa verso il 4-2-3-1, con il doppio play e con KDB nel tris di trequarti insieme a Politano e Alisson, a sostegno di Hojlund. Per il resto, il terzo cambio dovrebbe essere Olivera a sinistra al posto di Spinazzola, nella linea a quattro: è lui il favorito. Conferme per tutti gli altri schierati sabato a San Siro dal primo minuto.

Il dato su De Bruyne

Finale con un dato statistico che riguarda De Bruyne. Quella di oggi sarà la sua sfida numero 23 contro l'Arsenal, la prima fuori dall'area inglese della Premier e delle coppe: i Gunners sono già la squadra a cui ha segnato più gol in carriera, 8, e da oggi saranno anche l'avversario più incrociato in carriera (a seguire Chelsea e United con 22). Tra l'altro, Kevin ha partecipato a 12 gol nelle sue ultime 17 partite da titolare contro l'Arsenal in tutte le competizioni: ha segnato 8 reti, tutte in Premier, e fornito 4 assist. Tre i gol e 2 gli assist collezionati nelle ultime tre sfide. Un talismano. O almeno è quel che spera Allegri.