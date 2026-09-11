NAPOLI - L’inesorabile nemesi del mercato ci ha messo un attimo a presentare il conto delle scelte societarie, completando l’opera in perfido accordo con il calendario e con la complicità dell’ormai miglior nemica del Napoli, la nuvola degli infortuni: neanche il tempo di cominciare e Allegri , dopo un’estate trascorsa a chiedere con garbo un altro attaccante per aggiungere fantasia, soluzioni e soprattutto reti a un squadra che in dote non ne ha chissà quante da due stagioni, ha perso McTominay , Anguissa e per finire Alisson Santos . Cioè il monte gol più alto alle spalle della vetta Hojlund , in questo momento la grande speranza della squadra e dell’allenatore insieme con De Bruyne. Frank s’è allenato, ma è comunque tutto perfettamente intempestivo. Domenica arriva il Bologna al Maradona e dopo tre sconfitte consecutive il Napoli ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

I numeri dell'attacco del Napoli

I numeri sono una sentenza, certi e certificazione di conseguenze: finora, nelle quattro partite giocate tra campionato e Champions, la squadra ha segnato 5 gol con Rasmus (2), KDB, Vergara e Politano. Pochi alla luce dei 6 incassati e della grande quantità di lacune difensive sintetizzate negli 87 tiri subiti - 21.75 a partita - o nel dato degli xG concessi all’Arsenal: 4.05. Ovvero: i Gunners hanno graziato i portieri. Il trend segue più o meno quello del recente passato: Conte ha vinto lo scudetto ed è arrivato secondo con il sesto e il quinto attacco della Serie A, ma la sua difesa è stata prima la migliore d’Europa e poi tra le migliori d’Italia.