Le curve del Napoli e De Laurentiis: niente armonia al Maradona. Perché i tifosi lo contestano

NAPOLI - Attesa per Napoli-Bologna, in campo domenica al Maradona con calcio d’inizio alle ore 18. Dopo gli oltre 47mila tifosi presenti per la sfida all’Arsenal , debutto in Champions di mercoledì, Allegri e la squadra aspettano ancora una volta la risposta del pubblico per la seconda in Serie A a Fuorigrotta dopo il ko all’esordio contro il Como di Fabregas . Connubio come sempre solido tra le parti, tra squadra e tifosi, con le emozioni di mercoledì, l’urlo The Champions da sfondo ma anche l’attesa per una serenità complessiva da ritrovare. Sempre in occasione della sfida contro i Gunners, infatti, i tifosi delle due curve hanno contestato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , che tra l’altro non era presente allo stadio per impegni personali.

Perché De Laurentiis è contestato

Diversi i cori a lui rivolti nel corso della gara, soprattutto nel primo tempo. Si mischiavano al sostegno forte dei 1.500 tifosi dell’Arsenal presenti nel settore ospiti che hanno cantato per tutti i novanta minuti. Motivo della contestazione verso Adl? La questione relativa agli striscioni, ma anche il saluto mancato alla squadra e al nuovo allenatore in occasione del ritiro estivo di Castel di Sangro. Vedremo quale sarà l’atmosfera che si respirerà domenica sugli spalti. Prosegue intanto la prevendita con diversi settori dello stadio ancora disponibili per il Bologna. Fino a ieri sera a essere sold out erano solamente le due Curve superiori con ultimi posti per Distinti superiori e ancora disponibilità media per le due Tribune, Posillipo e Nisida, e - sempre media - per le due Curve inferiori e i Distinti inferiori.