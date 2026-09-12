Arriva l’ora del Napoli: le critiche avanzano, contro il Bologna servono i tre punti
Dopo tre sconfitte consecutive Allegri cerca la vittoria. Max a caccia del suo primo colpo azzurro al Maradona, nonostante le assenze
C’è sempre una prima volta, lo sa anche Massimiliano Allegri che attende il suo personalissimo battesimo a Fuorigrotta. Per ora gli archivi e il recente passato ricordano che, da giocatore e ora da allenatore del Napoli, è fermo a cinque partite al Maradona - un tempo San Paolo - per un totale di quattro sconfitte e un solo pareggio. Da giocatore, stagione 1997-1998, annata sfortunatissima con la retrocessione in B, Allegri giocò appena sette partite e di queste tre in casa contro Milan, Brescia e Lazio. Solo quest’ultima finì con un punto: zero a zero. Decisamente più recenti le ultime due sfide, quelle contro Como e Arsenal, due sconfitte diverse, due partite che hanno dato appena indizi sparsi del suo Napoli che sta nascendo e si sta formando e che ha bisogno ancora di tempo per esprimere ed evidenziare le sue idee. Domani contro il Bologna l’occasione è ghiotta. Ci si affida anche alle statistiche: in 26 precedenti, per Max, mai una sconfitta contro il Bologna. In totale, 19 vittorie e 7 pareggi. Una striscia che vorrà allungare domani per la prima sfida ai rossoblù da allenatore del Napoli.
Allegri cerca i tre punti
Allegri, che al Maradona da rivale ha vinto tante volte - l’ultima con la Juve nel marzo del 2019 - non vede l’ora di assaporare un successo a Fuorigrotta ma da protagonista e da alleato dei tifosi. In estate ha scelto Napoli anche per vivere l’emozione del Maradona e farsi travolgere dall’affetto e dal calore della città. L’unica vittoria, per ora, è arrivata all’esordio a Genova. Tre punti in tre partite e una serie di attenuanti alla base di un avvio di stagione diverso dalle sue aspettative. A cominciare dal calendario. Como, Inter e Arsenal rappresentano oggi, in Italia e in Europa, squadre forti, al top, con gioco collaudato e continuità progettuale.
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