Arriva l’ora del Napoli: le critiche avanzano, contro il Bologna servono i tre punti

C’è sempre una prima volta, lo sa anche Massimiliano Allegri che attende il suo personalissimo battesimo a Fuorigrotta. Per ora gli archivi e il recente passato ricordano che, da giocatore e ora da allenatore del Napoli, è fermo a cinque partite al Maradona - un tempo San Paolo - per un totale di quattro sconfitte e un solo pareggio. Da giocatore, stagione 1997-1998, annata sfortunatissima con la retrocessione in B, Allegri giocò appena sette partite e di queste tre in casa contro Milan, Brescia e Lazio. Solo quest’ultima finì con un punto: zero a zero. Decisamente più recenti le ultime due sfide, quelle contro Como e Arsenal, due sconfitte diverse, due partite che hanno dato appena indizi sparsi del suo Napoli che sta nascendo e si sta formando e che ha bisogno ancora di tempo per esprimere ed evidenziare le sue idee. Domani contro il Bologna l’occasione è ghiotta. Ci si affida anche alle statistiche: in 26 precedenti, per Max, mai una sconfitta contro il Bologna. In totale, 19 vittorie e 7 pareggi. Una striscia che vorrà allungare domani per la prima sfida ai rossoblù da allenatore del Napoli.