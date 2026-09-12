Allegri: “C’è poco da parlare o pensare, il Napoli contro il Bologna deve vincere”

Dopo le tre sconfitte consecutive maturate contro Como, Inter e Arsenal in Champions League, il Napoli torna in campo. Al Maradona gli azzurri ospitano il Bologna , che ha conquistato il primo punto in campionato nell'ultimo turno. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha evidenziato l'importanza della partita: "Questa gara rappresenta un'opportunità per noi per iniziare a vincere in casa . Sappiamo il momento in cui siamo: c'è poco da parlare e molto da fare . Abbiamo l'occasione di portare a casa tre punti contro una squadra bene allenata e con valori tecnici. Ma per noi domani è una gara molto importante".

Allegri ha fatto il punto sugli indisponibili: "Non ci sarà Anguissa. Oltre a lui McTominay, Marianucci, Giovane. Neres sta meglio. Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente per affrontare la partita nel migliore dei modi ". Quindi, l'allenatore ha tracciato un lasso di tempo per "aggiustare le cose": "Da questa gara ne abbiamo nove a disposizone , non fino a questa sosta, ma a quella dopo, per sistemare la classifica ".

"Contro il Bologna il risultato davanti a tutto"

"C'è solo una via: solo noi possiamo invertire il trend della situazione, con grande responsabilità. Domani davanti a tutto c'è il risultato". Così Massimiliano Allegri ha evidenziato l'importanza della sfida contro il Bologna. "Il risultato cambia l'umore a tutti, figuriamoci a noi. Al di là della prestazione tecnica domani è fondamentale il risultato. C'è bisogno di tutti. E non sarà facile". Chiuso definitivamente il caso Lang, dopo l'esclusione contro l'Arsenal: "Cose come quelle ne succedono tantissime. Lui ha chiesto scusa, il caso è finito. Abbiamo soluzioni davanti, varie scelte offensive. Vediamo domani mattina la formazione, sperando di indovinarla".

"Bisogna vedere le cose meno nere di quel che sono"

Allegri è tornato a parlare delle tre sconfitte consecutive: "Abbiamo affrontato il Como, ottima squadra, l'Inter, la più forte del campionato, e l'Arsenal. Se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, significa che manca un pezzetto in più, che va fatto domani, per crearci i presupposti per portare avanti una gara che non sarà assolutamente facile". Lo spirito deve essere però positivo: "L'importante è essere consapevoli del momento e affrontarlo con coraggio, vedendo le cose in maniera meno nere di quel che sono. Dobbiamo mettere qualcosa di più in tutte le fasi".