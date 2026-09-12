Allegri: “C’è poco da parlare o pensare, il Napoli contro il Bologna deve vincere”
Dopo le tre sconfitte consecutive maturate contro Como, Inter e Arsenal in Champions League, il Napoli torna in campo. Al Maradona gli azzurri ospitano il Bologna, che ha conquistato il primo punto in campionato nell'ultimo turno. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha evidenziato l'importanza della partita: "Questa gara rappresenta un'opportunità per noi per iniziare a vincere in casa. Sappiamo il momento in cui siamo: c'è poco da parlare e molto da fare. Abbiamo l'occasione di portare a casa tre punti contro una squadra bene allenata e con valori tecnici. Ma per noi domani è una gara molto importante".
Allegri: "Nove gare per sistemare la classifica"
Allegri ha fatto il punto sugli indisponibili: "Non ci sarà Anguissa. Oltre a lui McTominay, Marianucci, Giovane. Neres sta meglio. Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente per affrontare la partita nel migliore dei modi". Quindi, l'allenatore ha tracciato un lasso di tempo per "aggiustare le cose": "Da questa gara ne abbiamo nove a disposizone, non fino a questa sosta, ma a quella dopo, per sistemare la classifica".
"Contro il Bologna il risultato davanti a tutto"
"C'è solo una via: solo noi possiamo invertire il trend della situazione, con grande responsabilità. Domani davanti a tutto c'è il risultato". Così Massimiliano Allegri ha evidenziato l'importanza della sfida contro il Bologna. "Il risultato cambia l'umore a tutti, figuriamoci a noi. Al di là della prestazione tecnica domani è fondamentale il risultato. C'è bisogno di tutti. E non sarà facile". Chiuso definitivamente il caso Lang, dopo l'esclusione contro l'Arsenal: "Cose come quelle ne succedono tantissime. Lui ha chiesto scusa, il caso è finito. Abbiamo soluzioni davanti, varie scelte offensive. Vediamo domani mattina la formazione, sperando di indovinarla".
"Bisogna vedere le cose meno nere di quel che sono"
Allegri è tornato a parlare delle tre sconfitte consecutive: "Abbiamo affrontato il Como, ottima squadra, l'Inter, la più forte del campionato, e l'Arsenal. Se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, significa che manca un pezzetto in più, che va fatto domani, per crearci i presupposti per portare avanti una gara che non sarà assolutamente facile". Lo spirito deve essere però positivo: "L'importante è essere consapevoli del momento e affrontarlo con coraggio, vedendo le cose in maniera meno nere di quel che sono. Dobbiamo mettere qualcosa di più in tutte le fasi".
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