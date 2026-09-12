Manna: "Rinforzi per il Napoli? A gennaio saremo pronti". E il retroscena su Gabriel Jesus
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha fatto il punto sulla situazione in casa degli azzurri di Allegri. In vista della gara contro il Bologna, dopo alcuni passi falsi, il ds ha sottolineato la necessità di tornare a vincere in campionato: "Abbiamo fiducia, dobbiamo reagire e ripartire".
Manna e l'affare Gabriel Jesus
Manna fa anche un passo indietro, parlando del mercato estivo. E ha risposto anche alle domande su Gabriel Jesus, tra i nomi più citati nelle ultime settimane, poi passato al Barcellona a mercato quasi chiuso: "Abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, ma non siamo riusciti a liberare spazio in rosa. Nessun rimpianto, non bisogna mai averne. Rinforzi? Ci faremo trovare pronti per gennaio…".
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