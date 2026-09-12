Auguste Bernard Kouemo Yanghu vince il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi De Laurentiis

La maison du vent del regista camerunense Auguste Bernard Kouemo Yangh, film sulla solitudine di coloro che restano, ha vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi De Laurentiis, giunto alla trentesima edizione e assegnato per l'occasione dalla giuria presieduta da Carolina Cavalli. Gabriella Buontempo, produttrice cinematografica e presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, ha consegnato, sul palco della Sala Grande della Mostra del Cinema di Venezia, il riconoscimento ideato da Aurelio De Laurentiis in memoria del padre Luigi, produttore cinematografico oltre che editore, scomparso nel 1992. Il premio viene assegnato nel contesto della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia dal 1996, per la migliore opera prima che sia stata presentata in una delle selezioni del festival.