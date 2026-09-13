Allegri, la chiave è Politano: perché il Napoli punta così forte su di lui
In un momento in cui i nervi rischiano di saltare tra sconfitte, infortuni e l'inevitabile pressione di dover invertire al più presto il trend, servono equilibrio e un equilibratore. Un uomo in grado di garantire adeguata copertura a destra, rinforzando la linea e trasformandola a cinque, ma anche di accelerare.
Da Conte ad Allegri: la chiave resta Politano
Matteo Politano non fa altro da tre stagioni: è stato la chiave del sistema di Conte e dovrà replicare anche in quello di Allegri. Ora più che mai: senza Anguissa, McTominay e Alisson bisogna necessariamente aumentare i giri in fase offensiva per sostenere Hojlund e per provarci in prima persona. Per battere il Bologna servirà molto più di quanto non sia stato messo insieme nelle ultime tre partite: scelte migliori nella rifinitura, più coraggio nell'uno contro uno, maggiore precisione al tiro, occhi famelici in area.
L'esterno sempre in campo nell'avvio di stagione
Politano, finora, le ha giocate tutte dall'inizio tra campionato e Champions e oggi collezionerà la quinta presenza della stagione: 276 minuti in totale, dei quali 219 in Serie A. Max lo ha gestito dosando il suo minutaggio anche con l'Arsenal, proprio perché è difficile rinunciare a un uomo con le sue caratteristiche, la sua generosità e la sua esperienza in un momento così delicato e complesso. Tra l'altro contro l'Inter s'è anche sbloccato, segnando il gol del momentaneo 0-1, e poi s'è rimesso a correre e a difendere. E poi ancora, fino a sfiancarsi e a pagare inevitabilmente qualcosa in termini di lucidità. È così che funziona se ti spremi in due fasi senza mai risparmiare una sola stilla di energia.
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