Allegri, la chiave è Politano: perché il Napoli punta così forte su di lui

Matteo Politano non fa altro da tre stagioni : è stato la chiave del sistema di Conte e dovrà replicare anche in quello di Allegri. Ora più che mai: senza Anguissa, McTominay e Alisson bisogna necessariamente aumentare i giri in fase offensiva per sostenere Hojlund e per provarci in prima persona . Per battere il Bologna servirà molto più di quanto non sia stato messo insieme nelle ultime tre partite: scelte migliori nella rifinitura, più coraggio nell'uno contro uno , maggiore precisione al tiro, occhi famelici in area.

L'esterno sempre in campo nell'avvio di stagione

Politano, finora, le ha giocate tutte dall'inizio tra campionato e Champions e oggi collezionerà la quinta presenza della stagione: 276 minuti in totale, dei quali 219 in Serie A. Max lo ha gestito dosando il suo minutaggio anche con l'Arsenal, proprio perché è difficile rinunciare a un uomo con le sue caratteristiche, la sua generosità e la sua esperienza in un momento così delicato e complesso. Tra l'altro contro l'Inter s'è anche sbloccato, segnando il gol del momentaneo 0-1, e poi s'è rimesso a correre e a difendere. E poi ancora, fino a sfiancarsi e a pagare inevitabilmente qualcosa in termini di lucidità. È così che funziona se ti spremi in due fasi senza mai risparmiare una sola stilla di energia.