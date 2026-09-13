Allegri esulta: "Volevamo la prima vittoria al Maradona. Ora sistemiamo campionato e Champions"

Il gol di Lobotka, realizzato al 66' permette al Napoli di battere il Bologna e di ottenere il primo successo stagionale al Maradona, dopo i ko con Como e Arsenal. Una vittoria che permette al Napoli di raggiungere quota sei in classifica. Il tecnico degli azzurri Massimiliano Allegri non nasconde una certa soddisfazione per il successo: "Avevo detto che speravo di vincerne finalmente una al Maradona, e stasera siamo riusciti ad ottenere la vittoria. Sono molto contento".

Tra i protagonisti del successo c'è Favasuli , entrato nella ripresa e autore dell'assist decisivo. "Ha un'energia pazzesca ed è arrivato con entusiasmo. Sono contento per la prova di Favasuli e degli altri. Politano e Vergara hanno fatto bene, poi sono entrati giocatori con energia diversa, che ci hanno dato una grossa mano". Nella ripresa il Napoli ha spinto con maggiore forza: "Dopo Firenze avremo nove gare in 27 giorni, dobbiamo sistemare il campionato e salire in Champions. Ci sarà bisogno di tutti, anche dei calciatori che attualmente sono fuori per infortunio".

De Bruyne e la paura di non chiudere la gara

Per battere il Bologna c'è voluto un guizzo di Favasuli e un inserimento di Lobotka: "Oggi non era facile - ha detto a Dazn - c'era la mezza paura di non fare risultato, ma a parte la punizione da cui era nato il loro gol annullato per fuorigioco, poi non abbiamo sofferto". Su De Bruyne: "E' in crescita. Nel primo tempo era troppo schiacciato su Hojlund, poi gli ho detto di muoversi un pò di più. Lui è uno che ci sa dare superiorità numerica".

L'esperimento del doppio play e il gol di Lobotka

Allegri promuove l'esperimento del doppio play: Gilmour-Lobotka: "C'è una grande intesa perchè sono due giocatori di qualità: ci danno tanto nel palleggio e meno nell'inserimento, anche se oggi ha fatto gol Lobotka. Sono più bravi negli inserimenti corti: ora abbiamo fuori McTominay e Anguisssa e dobbiamo adeguarci".

Allegri e il siparietto con Lucca nel finale

Nel finale Allegri si è arrabbiato con Lucca, che ha sprecato una ripartenza. "E' entrato molto bene, sono contento, ma l'ultima palla la doveva gestire meglio: doveva tagliare dentro e potevamo fare il 2-0: mi sono arrabbiato perchè fortunatamente la gara è finita, altrimenti avremmo rischiato di regalare a loro un'occasione e non possiamo permettercelo".