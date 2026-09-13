Allegri, la furia con Lucca è già virale: il retroscena spiegato in tv. Poi con Edoardo De Laurentiis....
La vittoria contro il Bologna regala al Napoli una boccata d'ossigeno, ma nel finale Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua rabbia. O frustrazione. O, magari, entrambe le cose. A far infuriare l'allenatore è stata in particolare una gestione sbagliata del pallone di Lorenzo Lucca negli istanti finali del match.
Allegri è una furia nel finale di Napoli-Bologna: il motivo
Al triplice fischio, poi, Allegri si è diretto verso gli spogliatoi e, nel percorso, arriva anche ad allontanare Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, in un momento concitato che aggiunge ulteriore curiosità al post-partita. A Sky Sport, dopo la gara, Allegri ha poi spiegato il motivo della sua reazione: "Potevamo gestire meglio alcune situazioni. Abbiamo fatto possesso nella nostra metà campo. Ma abbiamo centrato la vittoria e non era semplice perché il Bologna è una squadra fisica. Abbiamo concesso poco. Godiamoci questa vittoria e speriamo che sia un buon inizio".
Allegri svela cosa ha detto a Lucca
Il tecnico ha poi raccontato anche il confronto con Lucca, spiegando di aver provato a scuotere l'attaccante: "Sembrava attaccato a una gruccetta e gli ho detto “apri ste spalle”. Sono giocatori bravi che possono migliorare, A livello mentale c’è bisogno di fiducia".
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