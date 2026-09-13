Allegri, la furia con Lucca è già virale: il retroscena spiegato in tv. Poi con Edoardo De Laurentiis....

L'allenatore del Napoli si è arrabbiato con l'attaccante nei minuti finali del match: cosa è successo

2 min

Pubblicato il 13.09.2026, 21:31

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La vittoria contro il Bologna regala al Napoli una boccata d'ossigeno, ma nel finale Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua rabbia. O frustrazione. O, magari, entrambe le cose. A far infuriare l'allenatore è stata in particolare una gestione sbagliata del pallone di Lorenzo Lucca negli istanti finali del match.

Allegri è una furia nel finale di Napoli-Bologna: il motivo

Al triplice fischio, poi, Allegri si è diretto verso gli spogliatoi e, nel percorso, arriva anche ad allontanare Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, in un momento concitato che aggiunge ulteriore curiosità al post-partita. A Sky Sport, dopo la gara, Allegri ha poi spiegato il motivo della sua reazione: "Potevamo gestire meglio alcune situazioni. Abbiamo fatto possesso nella nostra metà campo. Ma abbiamo centrato la vittoria e non era semplice perché il Bologna è una squadra fisica. Abbiamo concesso poco. Godiamoci questa vittoria e speriamo che sia un buon inizio".

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Allegri svela cosa ha detto a Lucca

Il tecnico ha poi raccontato anche il confronto con Lucca, spiegando di aver provato a scuotere l'attaccante: "Sembrava attaccato a una gruccetta e gli ho detto “apri ste spalle”. Sono giocatori bravi che possono migliorare, A livello mentale c’è bisogno di fiducia".

 

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