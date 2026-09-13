Allegri, la furia con Lucca è già virale: il retroscena spiegato in tv. Poi con Edoardo De Laurentiis....

Allegri è una furia nel finale di Napoli-Bologna: il motivo

Al triplice fischio, poi, Allegri si è diretto verso gli spogliatoi e, nel percorso, arriva anche ad allontanare Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, in un momento concitato che aggiunge ulteriore curiosità al post-partita. A Sky Sport, dopo la gara, Allegri ha poi spiegato il motivo della sua reazione: "Potevamo gestire meglio alcune situazioni. Abbiamo fatto possesso nella nostra metà campo. Ma abbiamo centrato la vittoria e non era semplice perché il Bologna è una squadra fisica. Abbiamo concesso poco. Godiamoci questa vittoria e speriamo che sia un buon inizio".