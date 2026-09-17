Allegri e il Napoli “vecchio”: l’età media è la più alta della serie A

NAPOLI - Domenica al Maradona, in occasione della partita giocata e vinta contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha presentato dall’inizio la formazione più “anziana” tra quelle schierate titolari in Serie A nelle prime quattro giornate del campionato da tutti gli allenatori. Età media: 29 anni e 7 mesi ; per la precisione 29 anni e 221 giorni contro i 26 anni del Bologna. Un dato che rispecchia un’altra statistica: il Napoli è la squadra con l’età media più elevata in Serie A per giocatori utilizzati (titolari e cambi): 29 anni e 14 giorni. Maggiore di un anno e quattro mesi rispetto alla seconda rosa più matura del campionato: quella dell’ Inter, età media 27 anni e 238 giorni per i calciatori impiegati finora. La più giovane in A, facendo fede a questo criterio, è il Monza: 24 anni e 80 giorni . Per poco è compresa nel range dei 24 anni - 24 e 336 giorni - anche il prossimo avversario del Napoli, cioè la Fiorentina, quarta squadra più verde del campionato.

Chi sono i giovani del Napoli

Al di là della curiosità e dei numeri raccolti in questa primissima fase della nuova stagione, emerge chiaramente un elemento: il Napoli deve proseguire l’opera di ringiovanimento inaugurata a gennaio con gli acquisti di Alisson Santos, 23 anni, e Giovane, 22 anni, e proseguita in estate con il rinnovo di Vergara e l’arrivo di Favasuli, 22 anni. Il terzino è stato l’unico investimento a lungo termine del mercato: il club azzurro lo ha ingaggiato dal Catanzaro in prestito con obbligo di riscatto (un milione più sette) e soprattutto lo ha blindato come Vergara a lunghissimo termine. Tecnicamente, i due ragazzi hanno firmato fino al 2031 ma entrambi i contratti prevedono tre clausole di rinnovo annuale fino al 2034. Il futuro del Napoli appartiene a loro. A Costantino, Antonio, Alisson, Giovane e poi agli altri ragazzi in rampa: Marianucci, 22 anni; Hojlund, 23 anni; Rafa Marin, 24 anni; Gilmour, 25 anni come Badiashile, che però è stato preso dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto e per il momento è un punto interrogativo.

Gli over 30 del Napoli

Ha 26 anni, invece, Lucca; mentre Lang, Buongiorno e Beukema ne hanno 27; Olivera 28; Meret, Milinkovic, McTominay e Neres 29. E qui finisce la quota degli under 30: diciotto componenti della rosa. La gang dei trentenni terribili, tutti assolutamente in piena forma, è capeggiata da De Bruyne, un eterno fuoriclasse di 35 anni che in Serie A è soltanto undicesimo nella classifica dei grandi fratelli: il primo della lista è l’altro fuoriclasse del campionato, Modric, 41 anni compiuti il 9 settembre; poi Matic, 38; Mkhitaryan, 37, e una sfilza di trentacinquenni che comprende anche De Gea, domenica avversario con la Fiorentina, e l’ex Juan Jesus. E ancora, tornando al Napoli: hanno 30 anni Contini e Anguissa; Lobotka ne ha 31; Rrahmani 32; Politano, Spinazzola e Di Lorenzo 33. Tranne Nikita, terzo portiere, gli altri sono tutti considerati titolari.