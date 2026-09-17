De Bruyne e l’obiettivo a portata di mano: cosa succederà se segnerà con la Fiorentina
Obiettivo gol numero 200
De Bruyne sarà titolare anche con la Viola, per la terza volta di fila: la prima in Champions con i Gunners, il bis al Maradona con il Bologna. Molto convincente la sua prestazione, piena di idee, iniziative e soprattutto voglia: ha giocato con il fuoco negli occhi trascinando i compagni sin dal primo minuto con lo spirito del fuoriclasse vero. Allegri ha già avanzato un po’ il suo raggio d’azione, mettendolo in condizione di esprimere al meglio le sue qualità offensive e l’arte della rifinitura per Hojlund e soci, ma gli equilibri e le consegne tattiche gli impongono ancora l’esigenza di abbassarsi a legare il gioco. Quando potrà recitare da trequartista più puro, coprendo meno campo, potrà essere ancora più incisivo di quanto non sia stato finora: ha creato dieci occasioni per i compagni in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Napoli (il secondo è Spinazzola con cinque). Con assist a Vergara a Marassi.
I numeri di De Bruyne
Sul piano realizzativo, dicevamo, è giunto a quota 199 gol in carriera, di cui 6 segnati con il Napoli in 26 presenze. E tutti in campionato: 5 nella scorsa stagione contro Sassuolo, Fiorentina, Milan, Inter e Cremonese, più quello al Genoa al debutto del 22 agosto. Nello specifico, le reti firmate da De Bruyne con le squadre di club in cui ha giocato sono 161 in 673 partite collezionate in tutte le competizioni sin dalla stagione 2008-2009 con Genk, Werder Brema, Chelsea, Wolfsburg, Manchester City e Napoli; con il Belgio, invece, ne ha segnati 38 in 124 partite. Curiosità: l’unica squadra in cui non ha segnato è il Chelsea, ma quella fu una brevissima parentesi di 9 partite che si concluse con il trasferimento al Wolfsburg a gennaio.
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