De Bruyne e l’obiettivo a portata di mano: cosa succederà se segnerà con la Fiorentina

Obiettivo gol numero 200

Kevin De Bruyne continuerà a inseguire domenica a Firenze, inaugurata nel 2008 in Belgio con il Genk. La sua prima rete risale al: Kev la realizzò contro lo Standard Liegi in Jupiler Pro League, aveva ancora 18 anni. Dall’epoca sono trascorsi più di tre lustri e KDB ha riempito i campi di classe e bellezza, la sua bacheca di trofei e il suo carnet personale di altri 198 gol firmati con tutte le squadre di club in cui ha giocato e con la nazionale belga. E ora, l’ultimo scatto per l’ennesima medaglia al valore calcistico: a Marassi contro il Genoa ha compiuto il penultimo passo e non gli resta che tagliare il traguardo. Control’impresa è stata rimandata, ma con i rossoblù ci è andato vicino in almeno due occasioni e ci riproverà con la Fiorentina. Al Franchi, un anno fa, realizzò il rigore dello 0-1 contro De Gea, ex portiere dello United con cui ha condiviso da avversario tanti derby di Manchester. Domenica sarà ancora lo spagnolo l’ultimo ostacolo tra Kevin e un altro pezzo di gloria.

De Bruyne sarà titolare anche con la Viola, per la terza volta di fila: la prima in Champions con i Gunners, il bis al Maradona con il Bologna. Molto convincente la sua prestazione, piena di idee, iniziative e soprattutto voglia: ha giocato con il fuoco negli occhi trascinando i compagni sin dal primo minuto con lo spirito del fuoriclasse vero. Allegri ha già avanzato un po’ il suo raggio d’azione, mettendolo in condizione di esprimere al meglio le sue qualità offensive e l’arte della rifinitura per Hojlund e soci, ma gli equilibri e le consegne tattiche gli impongono ancora l’esigenza di abbassarsi a legare il gioco. Quando potrà recitare da trequartista più puro, coprendo meno campo, potrà essere ancora più incisivo di quanto non sia stato finora: ha creato dieci occasioni per i compagni in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Napoli (il secondo è Spinazzola con cinque). Con assist a Vergara a Marassi.