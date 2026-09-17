Rafa Marin ci crede: "Con il Bologna la svolta, crediamo tutti in Allegri"

Nonostante lo scudetto voleva giocare di più, ora è tornato per ritagliarsi i suoi spazi e dare un maggior contributo alla causa del Napoli. È la storia di Rafa Marin, che dopo un anno di crescita, come lui stesso lo ha definito, in Liga con il Villarreal, si sente pronto a guidare la difesa di Allegri.

"Non vedevo l'ora di tornare a Napoli" Il difensore spagnolo non rinnega l'esperienza al Villarreal ("Mi è servita per crescere"), ma non nasconde che il suo desiderio era quello di avere un'altra chance in maglia azzurra: "Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto, eppure sono dovuto andare via per cercare di giocare di più, perché qui c'era un problema di spazio. Ma non vedevo l'ora di tornare a Napoli e ora mi sento pronto per ritagliarmi i miei spazi e contribuire a raggiungere gli obiettivi del club".