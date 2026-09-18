Anche il Napoli aveva pensato a Mastantuono: cosa è successo dopo la telefonata di Manna

Anche il Napoli aveva pensato a Franco Mastantuono, anni 19, argentino scuola River Plate, talento di proprietà del Real Madrid che in estate si è trasferito in prestito secco alla Fiorentina e che col Venezia si è sbloccato con una tripletta che lo ha reso uomo copertina della vigilia della partita di domenica. Anche il Napoli aveva chiamato i suoi procuratori Fernandez-Tamer, una richiesta di informazioni, valutazioni e riflessioni che poi non hanno portato a ulteriori approfondimenti con il giocatore che alla fine ha accettato la corte della Fiorentina.

Mastantuono era stato un'idea del Napoli Ma Mastantuono era stato anche un’idea del Napoli, breve e condizionata dai limiti imposti al mercato e dall’esigenza di rientrare in certi parametri. Il club azzurro era comunque consapevole che il Real lo avrebbe ceduto solo in prestito secco. Ma l’interesse non sorprende dato che Manna aveva pensato a lui già prima del suo trasferimento in Liga, quando ancora era al River. Un apprezzamento che poi non è diventato altro e con il giocatore che nell’estate del 2025 si è legato al Real per 45 milioni.