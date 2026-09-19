Allegri, l’emergenza non finisce più: anche Spinazzola ai box Napoli. E Anguissa…
NAPOLI - Il dubbio Anguissa è sempre più forte, quello su Spinazzola s’è aggiunto proprio ieri. E così, a un giorno dalla trasferta di Firenze, Max Allegri deve fare i conti con un altro imprevisto nelle scelte di formazione. Frank ha lavorato ancora a parte, palestra e campo, e la sua convocazione è sempre meno probabile. Leonardo, invece, non ha partecipato alla seduta mattutina di Castel Volturno per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra: un problema che lo mette inevitabilmente in forse per la partita di domani al Franchi. Fino a giovedì era in ballottaggio con Olivera per una maglia sulla sinistra, adesso anche la sua presenza dovrà essere valutata.
La situazione del camerunese è ormai nota: ha saltato l’esordio in Champions con l’Arsenal per un fastidio a un adduttore, poi era tornato in gruppo per un giorno prima di accusare nuovamente qualche problema. Oggi, alla vigilia della partenza per Firenze, Allegri dovrà decidere se inserirlo o meno tra i convocati. Anche in caso di via libera, sarebbe solo per la panchina.
Le scelte di Allegri per Fiorentina-Napoli
Il centrocampo, invece, va verso la conferma della coppia Gilmour-Lobotka, ormai diventata una soluzione abituale nel 4-2-3-1. I due play hanno giocato insieme contro il Bologna e Allegri li ha utilizzati anche contro l'Arsenal, con De Bruyne libero di abbassarsi in costruzione e di muoversi tra le linee. Una formula che il tecnico sta modellando sulle caratteristiche degli uomini a disposizione. «Ci adeguiamo ai giocatori», ha spiegato dopo il Bologna. E con Anguissa fuori dai giochi, il doppio play resta la strada più concreta, se non l’unica.
A destra la certezza è Di Lorenzo, mentre il dubbio riguarda ancora il compagno di catena. Politano resta in corsa, ma Favasuli ha guadagnato crediti pesanti dopo l’impatto contro il Bologna. A sinistra, invece, Spinazzola e Olivera si sono alternati fin qui e il nuovo problema muscolare di Leo andrà verificato oggi. In attacco, senza Alisson Santos, Lang va verso una maglia da titolare, ma Neres cresce e sta ritrovando condizione e convinzione. È pronto a mettere in difficoltà Massimiliano Allegri.
Tutti gli infortunati del Napoli
Il quadro degli indisponibili resta pesante. McTominay è fuori dopo l’intervento per la risoluzione di un’aritmia benigna e tornerà dopo la sosta; Meret, alle prese con una lesione dell’adduttore lungo della coscia sinistra, rientrerà nello stesso periodo, così come Marianucci, fermo per una lesione di alto grado del collaterale mediale. Buongiorno, operato al ginocchio destro, punta alla fine di novembre. Alisson Santos, invece, deve smaltire una lesione del bicipite femorale e ha davanti circa un mese. Giovane, operato di ernia inguinale, punta all’inizio di ottobre.
E allora quella di domani sarà una partita ancora più importante anche in prospettiva: il Napoli arriverà alla sosta con la necessità di dare continuità al successo sul Bologna, poi ci sarà tempo per recuperare gli infortunati e rimettere ordine in una rosa che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze.
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