Allegri, l’emergenza non finisce più: anche Spinazzola ai box Napoli. E Anguissa…

NAPOLI - Il dubbio Anguissa è sempre più forte, quello su Spinazzola s’è aggiunto proprio ieri. E così, a un giorno dalla trasferta di Firenze, Max Allegri deve fare i conti con un altro imprevisto nelle scelte di formazione. Frank ha lavorato ancora a parte, palestra e campo, e la sua convocazione è sempre meno probabile. Leonardo, invece, non ha partecipato alla seduta mattutina di Castel Volturno per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra: un problema che lo mette inevitabilmente in forse per la partita di domani al Franchi. Fino a giovedì era in ballottaggio con Olivera per una maglia sulla sinistra, adesso anche la sua presenza dovrà essere valutata.

La situazione del camerunese è ormai nota: ha saltato l’esordio in Champions con l’Arsenal per un fastidio a un adduttore, poi era tornato in gruppo per un giorno prima di accusare nuovamente qualche problema. Oggi, alla vigilia della partenza per Firenze, Allegri dovrà decidere se inserirlo o meno tra i convocati. Anche in caso di via libera, sarebbe solo per la panchina.

Serie A Età media delle squadre schierate in Serie A: Napoli la più vecchia, il Como sorprende Guarda la gallery Le scelte di Allegri per Fiorentina-Napoli Il centrocampo, invece, va verso la conferma della coppia Gilmour-Lobotka, ormai diventata una soluzione abituale nel 4-2-3-1. I due play hanno giocato insieme contro il Bologna e Allegri li ha utilizzati anche contro l'Arsenal, con De Bruyne libero di abbassarsi in costruzione e di muoversi tra le linee. Una formula che il tecnico sta modellando sulle caratteristiche degli uomini a disposizione. «Ci adeguiamo ai giocatori», ha spiegato dopo il Bologna. E con Anguissa fuori dai giochi, il doppio play resta la strada più concreta, se non l’unica.

A destra la certezza è Di Lorenzo, mentre il dubbio riguarda ancora il compagno di catena. Politano resta in corsa, ma Favasuli ha guadagnato crediti pesanti dopo l’impatto contro il Bologna. A sinistra, invece, Spinazzola e Olivera si sono alternati fin qui e il nuovo problema muscolare di Leo andrà verificato oggi. In attacco, senza Alisson Santos, Lang va verso una maglia da titolare, ma Neres cresce e sta ritrovando condizione e convinzione. È pronto a mettere in difficoltà Massimiliano Allegri.