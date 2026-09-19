Allegri esalta Favasuli: "Nessuno si aspettava un impatto così". Poi su Anguissa e De Bruyne

Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina al Franchi, valido per la 5ª giornata di Serie A: cos'ha detto
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Pubblicato il 19.09.2026, 15:19 (Aggiornato il 19.09.2026, 15:31)

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NAPOLI - Alla vigilia del 'lunch-match' di domani (domenica 20 settembre, ore 12:30) allo stadio 'Franchi', dove il suo Napoli farà visita alla Fiorentina nel match valido per la 5ª giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.

Le condoglianze di Allegri alla famiglia Mazzola

"Prima di tutto voglio porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola - ha esordito Allegri ricordando Sandro Mazzola, scomparso all'età di 83 anni -. Il calcio italiano perde un grande uomo e quello che è stato un grande calciatore per l'Inter e per la Nazionale".

 

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Le condizioni del Napoli prima della trasferta a Firenze

Poi Allegri ha fatto il punto sulle condizioni del gruppo: "Stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola che tornerà dopo la sosta, ma tra i convocati c'è Anguissa che stamattina ha fatto allenamento con la squadra dopo aver lavorato a parte in settimana. Se ci sarà bisogno - ha spiegato l'allenatore del Napoli - sarà a disposizione. De Bruyne? Sta bene e dovrebbe partire dall'inizio". Così invece sul recuperato Neres e su Lang: "Neres sta decisamente meglio per quanto fatto vedere in settimana ed è totalmente recuperato, anche se gli allenamenti servono per rimettersi in condizione e quello che conta poi è la partita. Lang? Può dare di più e lo sa anche lui."

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