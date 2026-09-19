Allegri esalta Favasuli: "Nessuno si aspettava un impatto così". Poi su Anguissa e De Bruyne

Le condoglianze di Allegri alla famiglia Mazzola

"Prima di tutto voglio porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola - ha esordito Allegri ricordando Sandro Mazzola, scomparso all'età di 83 anni -. Il calcio italiano perde un grande uomo e quello che è stato un grande calciatore per l'Inter e per la Nazionale".

Le condizioni del Napoli prima della trasferta a Firenze

Poi Allegri ha fatto il punto sulle condizioni del gruppo: "Stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola che tornerà dopo la sosta, ma tra i convocati c'è Anguissa che stamattina ha fatto allenamento con la squadra dopo aver lavorato a parte in settimana. Se ci sarà bisogno - ha spiegato l'allenatore del Napoli - sarà a disposizione. De Bruyne? Sta bene e dovrebbe partire dall'inizio". Così invece sul recuperato Neres e su Lang: "Neres sta decisamente meglio per quanto fatto vedere in settimana ed è totalmente recuperato, anche se gli allenamenti servono per rimettersi in condizione e quello che conta poi è la partita. Lang? Può dare di più e lo sa anche lui."