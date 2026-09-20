Rinnovo Anguissa, Manna chiarissimo: "Se troveremo un accordo bene, sennò ci separeremo"

"Il rinnovo di Anguissa? Si fa con gli agenti. Ho parlato con Frank e gli agenti a fine agosto . Vedo Frank tutti i giorni, ci parlo tutti i giorni, è con noi oggi, sta bene ed è concentrato. Lo dico da un anno: se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene. Altrimenti Frank ha dato tanto a questo club e il club ha dato tanto lui. Non ci saranno problemi, nel caso, a fine stagione a separarsi: ha assolutamente il focus sulla stagione e sul progetto", ha ribadito Manna.

Manna e la fiducia nei confronti di Anguissa

Il Napoli conferma la fiducia nei confronti del centrocampista camerunense. In attesa di delineare il futuro: "Bisogna contestualizzare anche il suo momento tecnico. Anguissa non giocava concretamente da novembre dell'anno scorso. Bisogna avere pazienza, tranqullità. Ci sono dei piccoli acciacchi, l'anno scorso ha delle problematiche importanti. Sa che abbiamo fiducia in lui e lui lo sa", ha ribadito Manna.

Manna su Mastantuono e Fagioli

Il direttore sportivo del Napoli ha poi parlato anche di Mastantuono e Fagioli, calciatori viola seguiti in passato dagli azzurri. "Mastantuono lo abbiamo seguito ai tempi del River, è un giocatore forte, piaceva e piace a tutti quanti. Quest'anno abbiamo parlato con gli agenti, come con tanti altri. Il Real Madrid lo dava alle condizioni a cui lo ha dato alla Fiorentina e per una società come il Napoli non è funzionale, in questo momento. Fagioli? Uno di quei calciatori italiani dobbiamo assolutamente ripartire. La qualità che ricerchiamo tanto lui ce l'ha innata. Vede cose che gli altri non vedono. Gli voglio bene, siamo cresciuti insieme alla Juve. Spero faccia bene, in nazionale ci servono giocatori così".