Rinnovo Anguissa, Manna chiarissimo: "Se troveremo un accordo bene, sennò ci separeremo"
Il futuro di Anguissa torna a far discutere. Il contratto del centrocampista camerunense scadrà il prossimo trenta giugno e la trattativa per il suo prolungamento continua a tenere banco. A pochi minuti dall'inizio di Fiorentina-Napoli, lunch match della quinta giornata di campionato, il diesse degli azzurri Manna ha fatto il punto della situazione. Lasciando aperte tutte le porte.
Anguissa e il rinnovo: la posizione del Napoli
"Il rinnovo di Anguissa? Si fa con gli agenti. Ho parlato con Frank e gli agenti a fine agosto. Vedo Frank tutti i giorni, ci parlo tutti i giorni, è con noi oggi, sta bene ed è concentrato. Lo dico da un anno: se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene. Altrimenti Frank ha dato tanto a questo club e il club ha dato tanto lui. Non ci saranno problemi, nel caso, a fine stagione a separarsi: ha assolutamente il focus sulla stagione e sul progetto", ha ribadito Manna.
Manna e la fiducia nei confronti di Anguissa
Il Napoli conferma la fiducia nei confronti del centrocampista camerunense. In attesa di delineare il futuro: "Bisogna contestualizzare anche il suo momento tecnico. Anguissa non giocava concretamente da novembre dell'anno scorso. Bisogna avere pazienza, tranqullità. Ci sono dei piccoli acciacchi, l'anno scorso ha delle problematiche importanti. Sa che abbiamo fiducia in lui e lui lo sa", ha ribadito Manna.
Manna su Mastantuono e Fagioli
Il direttore sportivo del Napoli ha poi parlato anche di Mastantuono e Fagioli, calciatori viola seguiti in passato dagli azzurri. "Mastantuono lo abbiamo seguito ai tempi del River, è un giocatore forte, piaceva e piace a tutti quanti. Quest'anno abbiamo parlato con gli agenti, come con tanti altri. Il Real Madrid lo dava alle condizioni a cui lo ha dato alla Fiorentina e per una società come il Napoli non è funzionale, in questo momento. Fagioli? Uno di quei calciatori italiani dobbiamo assolutamente ripartire. La qualità che ricerchiamo tanto lui ce l'ha innata. Vede cose che gli altri non vedono. Gli voglio bene, siamo cresciuti insieme alla Juve. Spero faccia bene, in nazionale ci servono giocatori così".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS