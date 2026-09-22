Le urla di Allegri, il duro confronto con la squadra: cosa non ha gradito Max del Napoli a Firenze
Così non si può e non si deve andare avanti e il primo a saperlo è proprio lui, Max Allegri. Per questo al Franchi, a fine partita, è stato acceso il confronto con la squadra. L’allenatore è deluso per la prova di Firenze, per alcuni atteggiamenti dei suoi giocatori. E lo ha detto in modo diretto al gruppo. Parole forti, le sue, anche in vista del futuro. Del Frosinone alla ripresa e delle prossime partite. Il Napoli deve cambiare marcia. Deve cominciare a correre. Le altre già lo fanno e infatti la vetta rischia già di allontanarsi.
Perché Allegri è rimasto deluso a Firenze
Allegri aveva accettato felice e orgoglioso la proposta di De Laurentiis, in estate, convinto di poter fare un buon lavoro con una rosa a disposizione che considera forte e valida per restare competitivi in Italia e far bene in Europa. Dopo cinque giornate di campionato (più l’esordio in Champions con l’Arsenal) e con appena sette punti conquistati sui quindici a disposizione in Serie A, Allegri non ha perso quella convinzione e sa bene che la stagione è ancora lunga e il Napoli può ancora essere artefice del proprio destino, però Max arriva alla sosta deluso dall’atteggiamento dei suoi ma anche dal club: sperava in almeno un altro paio di rinforzi, un difensore e un attaccante di spessore. Ma non sono arrivati.
Allegri come Sarri
Sette punti in cinque partite di campionato è, per il Napoli, il peggior inizio in Serie A degli ultimi dieci anni. Uno in più dei sei nella stagione 2015-16 di Sarri ma con una grande differenza: in quell’annata già s’intravedevano segnali di crescita e infatti quel Napoli, che già aveva battuto 5-0 la Lazio in casa, dalla sesta giornata in poi volò con cinque vittorie di fila e poi il secondo posto finale. Era l’alba del Sarrismo, della Grande Bellezza. E dello scudetto sfiorato appena coi 91 punti del 2018. Il Napoli di Allegri, invece, è una squadra ancora distante dalle sue idee. Da quelle del suo allenatore. Che si aspettava di più al Franchi e lo ha spiegato senza mezzi termini alla squadra a fine partita.
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