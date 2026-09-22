L’attacco del Napoli latita: il dato sulle conclusioni è incoraggiante, ma…

NAPOLI - Sette gol in cinque giornate, ma nessuna reale esplosione offensiva. Il Napoli continua a fare i conti con un limite preciso : la difficoltà nel costruire occasioni davvero pulite. L’1-1 di Firenze ha aggiunto un altro capitolo alla lista: al Franchi la squadra ha avuto spazi e potenziali palle gol per indirizzare la partita, ma non li ha sfruttati.

I numeri del Napoli

Il dato più eloquente è quello degli expected goals (xG), che misura la qualità delle occasioni create. Dopo cinque partite il Napoli è a quota 7,18 xG e ha segnato 7 reti. In sostanza, concretizza quasi esattamente ciò che produce. Il problema, quindi, sta a monte: quel 7,18 racconta una produzione offensiva che non è ancora sufficientemente ricca e pericolosa. Nella passata stagione il Napoli aveva chiuso con 58 gol a fronte di 51,38 xG (un saldo positivo di quasi sette reti) e tirava in media 13,2 volte a partita. Oggi i tiri sono 13,8 per gara. Non è una questione di quantità: il Napoli tira addirittura leggermente di più, ma la qualità media delle conclusioni si è abbassata.