Da Anguissa a McTominay: come stanno gli infortunati del Napoli
NAPOLI - Si riparte senza dieci nazionali e con un elenco di indisponibili a cui rischia di aggiungersi di nuovo Anguissa, ko nel finale contro la Fiorentina. Attesa per le sue condizioni. La squadra riprenderà domani pomeriggio a Castel Volturno gli allenamenti dopo il pari del Franchi. Adesso tre settimane di stop, si ripartirà il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone e per arrivare preparati alla sesta giornata di campionato il Napoli pianificherà anche un paio di test amichevoli durante la sosta (uno con l’Avellino) per non perdere il ritmo gara. Lo stop forzato permetterà ad alcuni giocatori di ritrovare la miglior condizione fisica - vedi Badiashile, Beukema e Neres - ma anche ad alcuni degli indisponibili di rientrare. I primi a rivedersi subito saranno Meret, McTominay e Marianucci.
Il rientro di McTominay
Scott in questi giorni tornerà ad allenarsi dopo aver rispettato le due settimane di riposo dopo aver effettuato la procedura di ablazione per la lieve aritmia benigna. Per il portiere, lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Marianucci si era invece fermato in estate: lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tornerà dopo la sosta anche Spinazzola che si era fermato alla vigilia della Fiorentina per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Da valutare i tempi di recupero per Giovane (operato di ernia inguinale) e Alisson (lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro) per cui comunque il rientro non è distante. Decisamente più lunga, invece, l'attesa per Buongiorno che tornerà solamente nel 2027 dopo l'operazione alla radice del menisco mediale del ginocchio destro.
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