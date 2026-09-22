Da Anguissa a McTominay: come stanno gli infortunati del Napoli

NAPOLI - Si riparte senza dieci nazionali e con un elenco di indisponibili a cui rischia di aggiungersi di nuovo Anguissa, ko nel finale contro la Fiorentina. Attesa per le sue condizioni. La squadra riprenderà domani pomeriggio a Castel Volturno gli allenamenti dopo il pari del Franchi. Adesso tre settimane di stop, si ripartirà il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone e per arrivare preparati alla sesta giornata di campionato il Napoli pianificherà anche un paio di test amichevoli durante la sosta (uno con l’Avellino) per non perdere il ritmo gara. Lo stop forzato permetterà ad alcuni giocatori di ritrovare la miglior condizione fisica - vedi Badiashile, Beukema e Neres - ma anche ad alcuni degli indisponibili di rientrare. I primi a rivedersi subito saranno Meret, McTominay e Marianucci.