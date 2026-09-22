Lesione per Anguissa: la nota medica del Napoli sulle sue condizioni

Il centrocampista camerunense si è infortunato nel finale del match di campionato pareggiato dagli azzurri in casa della Fiorentina: i dettagli
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3 min

Pubblicato il 22.09.2026, 16:12 (Aggiornato il 22.09.2026, 16:52)

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NAPOLI - C'era attesa in casa Napoli per capire l'entità dell'infortunio accusato da Frank Zambo Anguissa (nel finale del match di Serie A pareggiato dalla squadra di Allegri sul campo della Fiorentina) e lo stesso club azzurro ha diramato oggi (martedì 22 settembre) una nota relativa alle condizioni del centrocampista camerunense classe 1995.

 

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Infortunio Anguissa: il comunicato del Napoli

"Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra - si legge nel comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale -. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

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