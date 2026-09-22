Lesione per Anguissa: la nota medica del Napoli sulle sue condizioni

NAPOLI - C'era attesa in casa Napoli per capire l'entità dell' infortunio accusato da Frank Zambo Anguissa (nel finale del match di Serie A pareggiato dalla squadra di Allegri sul campo della Fiorentina ) e lo stesso club azzurro ha diramato oggi (martedì 22 settembre) una nota relativa alle condizioni del centrocampista camerunense classe 1995.

Infortunio Anguissa: il comunicato del Napoli

"Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra - si legge nel comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale -. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".