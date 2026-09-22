De Bruyne: "Lasciare il Napoli? Non ho mai preso in considerazione l’idea"

Dopo un avvio caratterizzato da alti e bassi, Kevin De Bruyne è pronto a riprendersi anche la sua nazionale, oggi allenata dall'olandese Mark van Bommel. Il centrocampista del Napoli , a pochi giorni dalla sfida di Nations League con l'Italia di Mancini , è tornato anche sulle voci che in estate lo avrebbero voluto lontano dalla città partenopea, ad un solo anno dal suo arrivo in Serie A.

De Bruyne e le voci sul suo addio al Napoli in estate: "Mai preso in considerazione l'idea"

"Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli quest’estate", parola di Kevin De Bruyne. Direttamente dal ritiro dei Diavoli Rossi, il centrocampista belga ha confermato di non aver mai espresso la volontà di lasciare la Serie A e la squadra di Allegri nell'ultima sessione di mercato. "Non ne ho parlato con nessuno", ha aggiunto KDB, dimostrando anche a Bruxelles di stare ancora bene "sia mentalmente che fisicamente". E infatti, è ancora tra i convocati del Belgio per la UEFA Nations League: "Molti giocatori mi hanno chiesto di restare. Non voglio pensare troppo al futuro, ma per me non è stato un problema".